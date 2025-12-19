Väntad seger för Tingsryd som förlänger vinstsviten

Tingsryd vann med 3–2 efter straffar

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Isac Nielsen gjorde två mål för Tingsryd

Allt talade för seger för Tingsryd och så blev det också när vinstmaskinen mötte Västervik på hemmaplan. Efter segersiffrorna 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar har nu Tingsryd åtta raka segrar. Västervik har fyra förluster i rad i hockeyettan södra.

Det var Tingsryds åttonde raka seger mot Västervik.

Isac Nielsen med två mål för Tingsryd

Loke Södergren gjorde 1–0 till Västervik efter bara 1.16 framspelad av Elias Dervall-Svensson och Hampus Pettersson.

Efter 7.51 i andra perioden slog Hampus Pettersson till och gjorde 0–2.

Tingsryds Theo Angesved gjorde 1–2 efter 14.36 framspelad av Isak Hellerstedt och Valdemar Vesterlund.

15.07 in i tredje perioden fick Isac Nielsen utdelning på pass av Adam Bäckstrand och Joachim Nermark och kvitterade.

Tingsryd vann straffläggningen efter att Isac Nielsen satt den avgörande straffen.

I tabellen innebär det här att Tingsryd nu ligger på fjärde plats i tabellen. Västervik är på 17:e plats. Ett fint lyft för Tingsryd som låg på nionde plats så sent som den 27 november.

När lagen senast möttes vann Tingsryd med 3–1.

Söndag 28 december 16.00 möter Tingsryd Tyringe hemma i Dackehallen medan Västervik spelar hemma mot Karlskrona.

Tingsryd–Västervik 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (1.16) Loke Södergren (Elias Dervall-Svensson, Hampus Pettersson).

Andra perioden: 0–2 (27.51) Hampus Pettersson, 1–2 (34.36) Theo Angesved (Isak Hellerstedt, Valdemar Vesterlund).

Tredje perioden: 2–2 (55.07) Isac Nielsen (Adam Bäckstrand, Joachim Nermark).

Straffar: 3–2 (65.00) Isac Nielsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Västervik: 1-1-3

Nästa match:

Tingsryd: Tyringe SoSS, hemma, 28 december 16.00

Västervik: Karlskrona HK, hemma, 28 december 16.00