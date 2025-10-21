Väntad seger för Tingsryd J20 som förlänger vinstsviten

Tingsryd J20-seger med 6–2 mot Kungälv

Tingsryd J20:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Nils Stenberg avgjorde för Tingsryd J20

Allt talade för seger för Tingsryd J20 och så blev det också när segermaskinen mötte Kungälv på bortaplan. Efter segersiffrorna 6–2 (1–1, 1–1, 4–0) har nu Tingsryd J20 åtta raka segrar. Kungälv har fyra förluster i rad i U20 region syd herr.

Kungälv–Tingsryd J20 – mål för mål

Första perioden var jämn. Tingsryd J20 inledde bäst och tog ledningen genom Victor Grundström efter 8.47, men Kungälv kvitterade genom Oliver Svenningsson i slutet av perioden. Efter 3.31 i andra perioden gjorde Tingsryd J20 1–2 genom Nils Stenberg.

Kungälv kvitterade till 2–2 genom Jacob Esbjörs efter 6.07 av perioden. I tredje perioden var det Tingsryd J20 som var vassast och gick från 2–2 till 2–6 genom mål av Nils Stenberg, Victor Grundström, Mathias Burehed och Albin Berglund.

Tingsryd J20:s Thim Bojar hade tre assists.

Det här betyder att Kungälv ligger kvar på tolfte och sista plats i tabellen och Tingsryd J20 på första plats. Tingsryd J20 var sexa i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 2 december möts lagen återigen, då i Dackehallen.

Kungälv tar sig an Oskarshamn i nästa match hemma lördag 25 oktober 16.00. Tingsryd J20 möter samma dag 13.10 Karlskrona hemma.

Kungälv–Tingsryd J20 2–6 (1–1, 1–1, 0–4)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 0–1 (8.47) Victor Grundström (Noah Brattlöf, Alfred Carlsson), 1–1 (19.37) Oliver Svenningsson (Jacob Ekberg, Hugo Josefsson).

Andra perioden: 1–2 (23.31) Nils Stenberg (Thim Bojar, Vincent Lundkvist), 2–2 (26.07) Jacob Esbjörs (Carl Von Braun).

Tredje perioden: 2–3 (43.55) Nils Stenberg (Noah Gunnarsson, Axel Remmerfelt), 2–4 (46.23) Victor Grundström (Alfred Carlsson, Thim Bojar), 2–5 (46.57) Mathias Burehed (Jack Johansson, Ville Clarberg), 2–6 (49.06) Albin Berglund (Tim Leskinen, Thim Bojar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-0-4

Tingsryd J20: 5-0-0

Nästa match:

Kungälv: IK Oskarshamn, hemma, 25 oktober

Tingsryd J20: Karlskrona HK, hemma, 25 oktober