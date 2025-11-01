Väntad seger för Orsa som förlänger vinstsviten

Seger för Orsa med 3–2 mot Borlänge

Orsas femte seger på de senaste sex matcherna

Noah Melvin avgjorde för Orsa

Allt talade för seger för Orsa och så blev det också när det formstarka laget mötte Borlänge på bortaplan. Efter segersiffrorna 3–2 (0–1, 0–1, 3–0) har nu Orsa fyra raka segrar. Borlänge har fyra förluster i rad i U20 region väst herr.

Det här var första gången den här säsongen som Orsas målvakter höll nollan.

Borlänge–Orsa – mål för mål

Texas Östberg gav Borlänge ledningen efter sex minuters spel framspelad av Helmer Almetun-Lantz och Douglas Åvik. Efter 18.34 i andra perioden nätade Elias Gustafsson framspelad av Robin Strand och gjorde 2–0. Orsa gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3 inom bara 1.01. Orsas mål gjordes av Noah Melvin, Samuel Nissas och Pontus Allmungs. Melvins 2–3-mål kom med drygt fem minuter kvar av matchen.

Det här var Borlänges femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Orsas tredje uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Borlänge HF med 3–0.

Lördag 8 november möter Borlänge Valbo J20 borta 15.30 och Orsa möter BIK Karlskoga J20 borta 15.00.

Borlänge–Orsa 2–3 (1–0, 1–0, 0–3)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (6.28) Texas Östberg (Helmer Almetun-Lantz, Douglas Åvik).

Andra perioden: 2–0 (38.34) Elias Gustafsson (Robin Strand).

Tredje perioden: 2–1 (53.51) Pontus Allmungs (Isac Hedberg, Liam Nordvall), 2–2 (54.15) Samuel Nissas (Leon Rörvall-Simons, Malte Willford), 2–3 (54.52) Noah Melvin (Isac Hedberg, Malte Willford).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 1-1-3

Orsa: 4-0-1

Nästa match:

Borlänge: Valbo HC, borta, 8 november

Orsa: BIK Karlskoga, borta, 8 november