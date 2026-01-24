Väntad seger för Mariestad som förlänger vinstsviten

Mariestad segrade – 10–3 mot Kållered

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Alfred Ahlgren med tre mål för Mariestad

Allt talade för seger för Mariestad och så blev det också när det formstarka laget mötte Kållered på bortaplan. Efter segersiffrorna 10–3 (2–1, 3–2, 5–0) har nu Mariestad fem raka segrar. Kållered har sex förluster i rad i U20 juniorettan syd herr.

Mariestads tränare Douglas Lögdal:

– Långt ifrån någon av våra bättre matcher. Men vi reder ut det och åker hem med segern. I slutändan är det de som räknas.

Olle Fjellman gjorde matchvinnande målet

Mariestad var starkast i första perioden som laget vann med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–3. Målen i sista perioden gjordes av Alfred Ahlgren, som gjorde två mål, Helmer Wallqvist, Lukas Ottosson och Leo Wallin.

Mariestads Ville Gustafsson hade sex assists, Alfred Ahlgren gjorde tre mål och spelade fram till ett mål och Helmer Wallqvist stod för fyra poäng, varav två mål. Gustav Corneliusson gjorde två mål och totalt tre poäng för Kållered.

Det här betyder att Kållered är kvar på tionde och sista plats och att Mariestad fortfarande leder serien. Ett fint lyft för Mariestad som låg på femte plats så sent som den 5 januari.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 7–0.

I nästa match möter Kållered Mölndal Hockey U20 borta på onsdag 28 januari 19.30. Mariestad möter Boro/Vetlanda tisdag 27 januari 19.00 hemma.

Kållered–Mariestad 3–10 (1–2, 2–3, 0–5)

U20 juniorettan syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (8.22) Hannes Olofsson (Vilgot Andersson, Helmer Wallqvist), 1–1 (10.48) Gustav Corneliusson (Liam Nilsson, Oskar Lundh), 1–2 (13.40) Viggo Eklund (Adrian Johnson, Alfred Ahlgren).

Andra perioden: 2–2 (26.14) Elliot Börjesson (Gustav Corneliusson, Waldus Carlsson), 3–2 (27.48) Gustav Corneliusson (Elliot Börjesson, Jonathan Johansson), 3–3 (32.32) Helmer Wallqvist (Amandus Alt Almqvist, Ville Gustafsson), 3–4 (36.04) Olle Fjellman (Thure Ahl), 3–5 (37.12) Alfred Ahlgren (Ville Gustafsson).

Tredje perioden: 3–6 (40.46) Alfred Ahlgren (Ville Gustafsson, Lukas Ottosson), 3–7 (45.49) Lukas Ottosson (Ville Gustafsson, Leo Wallin), 3–8 (48.05) Leo Wallin (Adrian Johnson, Viggo Eklund), 3–9 (52.35) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson), 3–10 (57.26) Alfred Ahlgren (Helmer Wallqvist, Ville Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 0-0-5

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Kållered: IF Mölndal Hockey, borta, 28 januari 19.30

Mariestad: Boro Vetlanda HC, hemma, 27 januari 19.00