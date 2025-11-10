Väntad seger för Huddinge som förlänger vinstsviten

Huddinge-seger med 12–1 mot Vallentuna

Huddinges sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Matej Vucic med fyra mål för Huddinge

Allt talade för seger för Huddinge och så blev det också när det formstarka laget mötte Vallentuna på bortaplan. Efter segersiffrorna 12–1 (7–0, 2–0, 3–1) har nu Huddinge fem raka segrar. Vallentuna har åtta förluster i rad i U20 region öst herr.

Huddinges Matej Vucic var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Kean Wiman matchvinnare för Huddinge

Huddinge dominerade i första perioden som laget vann klart med 7–0.

Även i andra perioden var det Huddinge som spelade bäst och gick från 0–7 till 0–9 genom två snabba mål tidigt i perioden av Kean Wiman och Hampus Nordlander. Huddinge startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 0–10-ledning. Till slut blev det 12–1.

När lagen möttes senast vann Huddinge IK med 15–2.

I nästa match, lördag 15 november möter Vallentuna Enköping hemma i Vallentuna Ishall 17.40 medan Huddinge spelar borta mot Nacka 13.00.

Vallentuna–Huddinge 1–12 (0–7, 0–2, 1–3)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (3.01) Matej Vucic (Daniel Lazienkiewicz), 0–2 (3.24) Kean Wiman (Matej Vucic, Albin Andersson), 0–3 (5.07) Daniel Lazienkiewicz (Elliott Boström, Vilgot Wickberg), 0–4 (7.16) Olle Nyström (Hampus Nordlander, Elias Fredriksson), 0–5 (9.04) Matej Vucic (Elias Callin), 0–6 (14.47) Daniel Lazienkiewicz (Alve Lundström, Sebastian Wiman), 0–7 (16.43) Matej Vucic (Albin Andersson, Sebastian Wiman).

Andra perioden: 0–8 (26.14) Kean Wiman (Daniel Lazienkiewicz, Alve Lundström), 0–9 (30.40) Hampus Nordlander (Elliott Boström, Vilgot Wickberg).

Tredje perioden: 0–10 (41.50) Matej Vucic (Kean Wiman, Elias Fredriksson), 1–10 (45.52) Mikael Holmberg (Gustavs Licis-Licitis, Tarik Mahmutovic), 1–11 (49.13) Leo Kjellberg (Daniel Lazienkiewicz, William Pettersson), 1–12 (59.49) Kean Wiman (Matej Vucic, Leo Kjellberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-0-5

Huddinge: 5-0-0

Nästa match:

Vallentuna: Enköpings SK HK, hemma, 15 november

Huddinge: Nacka HK, borta, 15 november