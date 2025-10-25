Väntad seger för Flemingsberg som förlänger vinstsviten

Flemingsberg segrade – 4–2 mot Enköping

Flemingsbergs nionde seger på de senaste tio matcherna

Liam Thunberg Josende avgjorde för Flemingsberg

Allt talade för seger för Flemingsberg och så blev det också när det formstarka laget mötte Enköping på hemmaplan. Efter segersiffrorna 4–2 (1–0, 1–0, 2–2) har nu Flemingsberg fem raka segrar. Enköping har tio förluster i rad i U20 region öst herr.

Flemingsberg–Enköping – mål för mål

Oskar Bal gjorde 1–0 till Flemingsberg efter 9.34 assisterad av Melvin Kreibom. Efter 18.37 i andra perioden slog Joris Austakojis till framspelad av Wilfred Liss-Larsson och Simon Alex Lilge och gjorde 2–0. Efter 8.59 i tredje perioden ökade Flemingsberg på till 3–0 genom Liam Thunberg Josende.

Enköping reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Tomasz Marzec och Isak Heikman i tredje perioden.

Flemingsberg kunde dock avgöra till 4–2 med 16 sekunder kvar av matchen genom Melvin Kreibom.

Melvin Kreibom gjorde ett mål för Flemingsberg och spelade dessutom fram till två mål.

Flemingsberg stannar därmed på andra plats och Enköping sist, på tionde plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Flemingsbergs IK med 5–4.

På måndag 27 oktober 19.40 spelar Flemingsberg borta mot Vallentuna och Enköping hemma mot Nyköping.

Flemingsberg–Enköping 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (9.34) Oskar Bal (Melvin Kreibom).

Andra perioden: 2–0 (38.37) Joris Austakojis (Wilfred Liss-Larsson, Simon Alex Lilge).

Tredje perioden: 3–0 (48.59) Liam Thunberg Josende (Oskar Bal, Melvin Kreibom), 3–1 (50.14) Tomasz Marzec (Isak Heikman), 3–2 (59.02) Isak Heikman (Alexander Malm, Tomasz Marzec), 4–2 (59.44) Melvin Kreibom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 5-0-0

Enköping: 0-1-4

Nästa match:

Flemingsberg: Vallentuna Hockey, borta, 27 oktober

Enköping: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 27 oktober