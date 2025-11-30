Väntad seger för Borås som förlänger vinstsviten

Borås segrade – 6–1 mot Kållered

Borås nionde seger på de senaste tio matcherna

Ville Kiellarson med två mål för Borås

Allt talade för seger för Borås och så blev det också när det formstarka laget mötte Kållered på hemmaplan. Efter segersiffrorna 6–1 (2–0, 1–1, 3–0) har nu Borås sex raka segrar. Kållered har åtta förluster i rad i U18 division 1 syd A.

Ville Kiellarson gjorde två mål för Borås

Liam Danklint gjorde 1–0 till Borås efter tio minuters spel efter förarbete från Ville Kiellarson och Joakim Roxentjärn Österberg.

Efter 11.58 gjorde laget 2–0 genom Ville Kiellarson på passning från Liam Hultqvist och Charlie Lundahl.

Efter 3.38 i andra perioden reducerade Kållered till 2–1 genom Gustav Corneliusson assisterad av Liam Nilsson och Theo Eliasson.

Efter 8.12 i andra perioden slog Ville Kiellarson till återigen framspelad av William Roglar och gjorde 3–1.

Borås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av William Roglar, Villgot Nordholm och Liam Greén.

Borås Ville Kiellarson stod för två mål och ett assist.

Lagens första möte för säsongen vann Borås HC med 9–0.

På söndag 7 december 12.30 spelar Borås borta mot Hanhals J18 och Kållered hemma mot Kungälv.

Borås–Kållered 6–1 (2–0, 1–1, 3–0)

U18 division 1 syd A, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (10.17) Liam Danklint (Ville Kiellarson, Joakim Roxentjärn Österberg), 2–0 (11.58) Ville Kiellarson (Liam Hultqvist, Charlie Lundahl).

Andra perioden: 2–1 (23.38) Gustav Corneliusson (Liam Nilsson, Theo Eliasson), 3–1 (28.12) Ville Kiellarson (William Roglar).

Tredje perioden: 4–1 (52.24) Villgot Nordholm (Joakim Roxentjärn Österberg), 5–1 (53.07) Liam Greén (Hugo Erixon, Albin Carlsson), 6–1 (53.39) William Roglar (Oliver Carlmon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 5-0-0

Kållered: 0-1-4

Nästa match:

Borås: Hanhals IF, borta, 7 december

Kållered: Kungälvs IK, hemma, 7 december