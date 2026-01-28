Vännäs utklassade SK Lejon på hemmaplan

Vännäs vann med 10–1 mot SK Lejon

Vännäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Kevin Fransson matchvinnare för Vännäs

Vännäs dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot SK Lejon i U20 region norr fortsättning herr med hela 10–1 (4–0, 3–0, 3–1).

Det här innebär att Vännäs nu har tolv segrar i följd i U20 region norr fortsättning herr och behöver fyra segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Vännäs–SK Lejon – mål för mål

Vännäs spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Vännäs som dominerade och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Noel Snis, Sebastian Vestman och Hugo Edin.

Vännäs vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 10–1.

Vännäs Raitis Riekstins hade fem assists, Noel Snis stod för två mål och två assists, Hugo Edin gjorde två mål och ett målgivande pass och Sebastian Vestman gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet innebär att Vännäs fortsätter toppa tabellen och SK Lejon ligger på sjunde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vännäs med 6–4.

Lördag 31 januari spelar Vännäs borta mot Kiruna 18.30 och SK Lejon mot Njurunda borta 18.00 i Modin & Zetterberg Hallen.

Vännäs–SK Lejon 10–1 (4–0, 3–0, 3–1)

U20 region norr fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (8.37) Frans Uhlin (Vilmer Wikström, Hugo Edin), 2–0 (10.15) Kevin Fransson, 3–0 (13.03) Kevin Fransson (William Selqvist, Edward Erngren), 4–0 (15.12) Marcus Grynning (Noel Snis, Raitis Riekstins).

Andra perioden: 5–0 (32.28) Noel Snis (Raitis Riekstins, Marcus Grynning), 6–0 (38.09) Sebastian Vestman (Raitis Riekstins, Noel Snis), 7–0 (39.30) Hugo Edin (Frans Uhlin).

Tredje perioden: 7–1 (40.29) Milton Eriksson Scott (Jesper Wändin, Alfred Nilzon), 8–1 (45.41) Hugo Edin (Vince Seares Johansson), 9–1 (48.15) Noel Snis (Raitis Riekstins, Sebastian Vestman), 10–1 (53.04) Sebastian Vestman (Raitis Riekstins).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs: 5-0-0

SK Lejon: 1-1-3

Nästa match:

Vännäs: Kiruna IF, borta, 31 januari 18.30

SK Lejon: Njurunda SK, borta, 31 januari 18.00