Vännäs U18:s Raitis Riekstins tvåmålsskytt i segern mot Ö-vik Hockey U18

Vännäs U18-seger med 5–2 mot Ö-vik Hockey U18

Raitis Riekstins tvåmålsskytt för Vännäs U18

Simon Rösnäs matchvinnare för Vännäs U18

Vännäs U18 vann på bortaplan mot Ö-vik Hockey U18 i U18 regional norr herr. 2–5 (0–0, 1–2, 1–3) slutade matchen på söndagen.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 6.58 i andra perioden gjorde Ö-vik Hockey U18 1–0 genom Ali Al-Eidani.

Därefter fixade Vännäs U18:s Leon Bergqvist och Douglas Strandell att laget vände underläge till ledning med 1–2. Ö-vik Hockey U18 kvitterade till 2–2 genom Alex Lindahl i början av tredje perioden i tredje perioden.

Vännäs U18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5. Vännäs U18 tog därmed en klar seger.

Ö-vik Hockey U18 har en vinst och fyra förluster och 13–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vännäs U18 har tre vinster och två förluster och 15–16 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Ö-vik Hockey U18 slutar på elfte plats och Vännäs U18 på sjätte plats. Vännäs U18 är klart för slutspel. Så sent som den 28 september låg Vännäs U18 på första plats i tabellen.

Ö-vik Hockey U18–Vännäs U18 2–5 (0–0, 1–2, 1–3)

U18 regional norr herr, Skyttishallen

Andra perioden: 1–0 (26.58) Ali Al-Eidani (Noah Angerbjörn), 1–1 (32.27) Leon Bergqvist (Eddie Englund), 1–2 (36.01) Douglas Strandell (Helmer Forsström).

Tredje perioden: 2–2 (42.00) Alex Lindahl, 2–3 (42.30) Simon Rösnäs (Eddie Englund, Christian Cernikas), 2–4 (56.57) Raitis Riekstins (Douglas Strandell), 2–5 (58.01) Raitis Riekstins (Viktor Brännström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey U18: 1-1-3

Vännäs U18: 3-0-2