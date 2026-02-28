Vännäs U18 ny serieledare – besegrade Sundsvall Hockey U18

Vännäs U18-seger med 4–2 mot Sundsvall Hockey U18

Vännäs U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elvis Eriksson avgjorde för Vännäs U18

Vännäs U18 är ny serieledare i U18 regional norr fortsättning vår herr efter att ha besegrat Sundsvall Hockey U18 i toppmötet på bortaplan på lördagen. Matchen slutade 2–4 (1–1, 0–1, 1–2). Tidigare serieledaren Sundsvall Hockey U18 petas därmed ner som tvåa i tabellen.

Därmed har Vännäs U18 vunnit fem matcher i rad i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Ö-vik Hockey U18 nästa för Vännäs U18

Axel Holmsten gjorde 1–0 till Sundsvall Hockey U18 efter bara 2.09 framspelad av Elias Sitter och Philip Vesterlund. Vännäs U18 kvitterade till 1–1 snabbt. Efter 4.14 slog Melvin Wåhlund till på passning från Simon Rösnäs och Gordon Åhlin.

Vännäs U18 gjorde också 1–2 efter 14.03 i andra perioden när Morris Asserup slog till framspelad av Kevin Wennberg och Christian Cernikas.

Vännäs U18 gjorde 1–3 genom Elvis Eriksson efter 3.22 i tredje perioden.

Sundsvall Hockey U18 reducerade dock till 2–3 genom Kai Nordin efter 9.03 av perioden.

Vännäs U18 kunde dock avgöra till 2–4 med 1.53 kvar av matchen genom Raitis Riekstins.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 mars 15.15 spelar Sundsvall Hockey U18 hemma mot Umeå Hockeyklubb U18. Vännäs U18 möter Ö-vik Hockey U18 borta i Skyttishallen onsdag 4 mars 19.30.

Sundsvall Hockey U18–Vännäs U18 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (2.09) Axel Holmsten (Elias Sitter, Philip Vesterlund), 1–1 (4.14) Melvin Wåhlund (Simon Rösnäs, Gordon Åhlin).

Andra perioden: 1–2 (34.03) Morris Asserup (Kevin Wennberg, Christian Cernikas).

Tredje perioden: 1–3 (43.22) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins, Emil Renström), 2–3 (49.03) Kai Nordin (Axel Holmsten, Melvin Bergsten), 2–4 (58.07) Raitis Riekstins.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall Hockey U18: 2-1-2

Vännäs U18: 5-0-0

Nästa match:

Sundsvall Hockey U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 1 mars 15.15

Vännäs U18: Örnsköldsvik HF, borta, 4 mars 19.30