Vännäs U18 fortsätter vinna – 5–4 mot Ö-vik Hockey U18

Vännäs U18-seger med 5–4 mot Ö-vik Hockey U18

Vännäs U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Vännäs U18:s Gordon Åhlin tvåmålsskytt

Segertåget fortsätter för Vännäs U18. Mot Ö-vik Hockey U18 på bortaplan i Skyttishallen på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–4 (4–0, 1–1, 0–3) och har nu sex segrar i rad i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Gordon Åhlin gjorde två mål för Vännäs U18

Vännäs U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Efter 9.34 i andra perioden nätade Alex Lindahl framspelad av Vincent Timander och reducerade åt Ö-vik Hockey U18. Vännäs U18:s Gordon Åhlin gjorde 1–5 efter 11.34 på pass av Anton Nilsson.

Noah Angerbjörn, Alvin Engwall och Alex Lindahl reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–5 kom inte Ö-vik Hockey U18.

Med två omgångar kvar är Ö-vik Hockey U18 på femte plats i tabellen medan Vännäs U18 leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 7 mars 16.00 möter Ö-vik Hockey U18 Clemensnäs U18 borta i Kopparhallen medan Vännäs U18 spelar borta mot Sunderby SK U18.

Ö-vik Hockey U18–Vännäs U18 4–5 (0–4, 1–1, 3–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (1.56) Leon Bergqvist, 0–2 (2.43) Emil Renström, 0–3 (5.11) Anton Nilsson (Helmer Forsström), 0–4 (15.45) Gordon Åhlin (Simon Rösnäs, Elvis Eriksson).

Andra perioden: 1–4 (29.34) Alex Lindahl (Vincent Timander), 1–5 (31.34) Gordon Åhlin (Anton Nilsson).

Tredje perioden: 2–5 (45.21) Noah Angerbjörn (Valter Norman), 3–5 (50.45) Alvin Engwall (Zack Sjöblom), 4–5 (58.56) Alex Lindahl (Vincent Timander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey U18: 2-1-2

Vännäs U18: 5-0-0

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: Clemensnäs HC, borta, 7 mars 16.00

Vännäs U18: Sunderby SK, borta, 7 mars 16.00