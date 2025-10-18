Vännäs U18 besegrade Piteå Hockey U18 med 4–2

Vännäs U18 vann med 4–2 mot Piteå Hockey U18

Noel Snis matchvinnare för Vännäs U18

Sjunde förlusten i följd för Piteå Hockey U18

Vännäs U18 vann mötet med Piteå Hockey U18 borta med 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) på lördagen i U18 regional norr herr.

Piteå Hockey U18–Vännäs U18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Vännäs U18 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Douglas Strandell efter 2.10, men Piteå Hockey U18 kvitterade genom Mille Björk efter 7.17. I andra perioden var det Vännäs U18 som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Simon Rösnäs och Noel Snis. Piteå Hockey U18 reducerade dock till 2–3 genom Olle Johansson Kempe efter 8.22 av perioden.

Vännäs U18 kunde dock avgöra till 2–4 med 3.08 kvar av matchen genom Anton Nilsson.

Piteå Hockey U18 har fem förluster och 13–35 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vännäs U18 har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Vännäs U18 nu ligger på sjätte plats. Piteå Hockey U18 är på tolfte och sista plats.

Söndag 19 oktober spelar Piteå Hockey U18 hemma mot Modo Hockey U18 16.00 och Vännäs U18 mot Luleå U18 borta 14.00 i Coop Norrbotten Arena.

Piteå Hockey U18–Vännäs U18 2–4 (1–1, 0–2, 1–1)

U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (2.10) Douglas Strandell (Eddie Englund, Viktor Brännström), 1–1 (7.17) Mille Björk (Viggo Lagerbom, Gustav Olsson).

Andra perioden: 1–2 (32.32) Simon Rösnäs (Gordon Åhlin, Helmer Forsström), 1–3 (33.23) Noel Snis (Noel Pepulis, Gordon Åhlin).

Tredje perioden: 2–3 (48.22) Olle Johansson Kempe (Leo Jonsson, Gustav Olsson), 2–4 (56.52) Anton Nilsson (Douglas Strandell, Helmer Forsström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå Hockey U18: 0-0-5

Vännäs U18: 2-0-3

Nästa match:

Piteå Hockey U18: Modo Hockey, hemma, 19 oktober

Vännäs U18: Luleå HF, borta, 19 oktober