Vännäs Raitis Riekstins tvåmålsskytt i segern mot Sundsvall

Vännäs vann med 6–3 mot Sundsvall

Raitis Riekstins gjorde två mål för Vännäs

Douglas Strandell avgjorde för Vännäs

Hemmalaget Vännäs vann mot Sundsvall i U18 regional norr herr. 6–3 (2–0, 2–3, 2–0) slutade matchen på lördagen.

Raitis Riekstins med två mål för Vännäs

Vännäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Vännäs inledde andra perioden med att göra 3–0 genom Gordon Åhlin, innan Sundsvall svarade, och gick ikapp. Kvitteringen stod Elias Sitter för framspelad av Mikael Haga Jansson och Petter Nymark efter 13.05.

I slutminuterna var det dock Vännäs som tog greppet. Douglas Strandell gjorde 4–3 efter 14.48, på pass av Anton Nilsson och Simon Rösnäs. I tredje perioden gjorde Vännäs 5–3 efter 6.43 genom Raitis Riekstins framspelad av Melvin Wåhlund och Elvis Eriksson. Och med bara 5 sekunder kvar satte samma Riekstins också 6–3.

Sundsvalls Elias Sitter stod för tre poäng, varav ett mål. Raitis Riekstins gjorde två mål och totalt tre poäng för Vännäs.

Vännäs vann senast lagen möttes med 2–0 i Brandcode Center.

Tisdag 23 september möter Vännäs Clemensnäs hemma 19.30 och Sundsvall möter Östersund borta 18.45.

Vännäs–Sundsvall 6–3 (2–0, 2–3, 2–0)

U18 regional norr herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (2.09) Leon Bergqvist (Charlie Strandell), 2–0 (8.54) Elvis Eriksson.

Andra perioden: 3–0 (24.03) Gordon Åhlin (Raitis Riekstins, Anton Nilsson), 3–1 (24.29) Mikael Haga Jansson (Gustav Von Essen, Elias Sitter), 3–2 (29.02) Hampus Becker (Elias Sitter, Noah Heinås), 3–3 (33.05) Elias Sitter (Mikael Haga Jansson, Petter Nymark), 4–3 (34.48) Douglas Strandell (Anton Nilsson, Simon Rösnäs).

Tredje perioden: 5–3 (46.43) Raitis Riekstins (Melvin Wåhlund, Elvis Eriksson), 6–3 (59.55) Raitis Riekstins.

Nästa match:

Vännäs: Clemensnäs HC, hemma, 23 september

Sundsvall: Östersunds IK, borta, 23 september