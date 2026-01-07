Vännäs ny serieledare efter seger mot Kovland

Vännäs segrade – 6–5 efter förlängning

Vännäs sjätte seger på de senaste sex matcherna

Vince Seares Johansson gjorde två mål för Vännäs

Vännäs är nu serieledare i U20 region norr fortsättning herr efter vändning och seger, 5–6 (3–1, 1–2, 1–2, 0–1) efter förlängning, borta mot Kovland. Vännäs leder serien två poäng före Piteå. Kovland ligger på tredje plats i tabellen.

Anton Danemar blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 3.45 in i förlängningen.

Därmed har Vännäs vunnit sex matcher i rad i U20 region norr fortsättning herr.

Vince Seares Johansson gjorde två mål för Vännäs

Kovland tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.34 genom Kent Murray och gick upp till 2–0. Vännäs kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kovland dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Vännäs förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

I tredje perioden gick Kovland upp i en 5–3-ledning med 9.17 kvar att spela. Men Vännäs vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Anton Danemar med 16.15 kvar att spela av matchen.

Matchvinnare för bortalaget Vännäs blev Anton Danemar som 3.45 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Kevin Fransson och Edward Erngren gjorde båda ett mål och tre assist för Vännäs. Kovlands Kent Murray stod för tre poäng, varav ett mål för Kovland.

Det här var fjärde mötet mellan Kovland och Vännäs den här säsongen. Vännäs HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Kovlands IshF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Kovland är Piteå. Lagen möts lördag 17 januari 18.30 i FD Maskin Arena. Vännäs tar sig an Ånge borta lördag 10 januari 16.00.

Kovland–Vännäs 5–6 (3–1, 1–2, 1–2, 0–1)

U20 region norr fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (1.34) Kent Murray (Isak Häggkvist), 2–0 (5.53) Neo Persson (Axel Johannesson, Elton Nyström), 2–1 (15.15) Vince Seares Johansson (Kevin Fransson, Vilmer Wikström), 3–1 (19.21) Kalle Hälldin (Kent Murray, Alfred Lindholm).

Andra perioden: 3–2 (21.01) Hjalmar Forsgren (Hugo Edin, Vilmer Wikström), 4–2 (23.59) Kalle Hälldin (Alfred Lindholm, Kent Murray), 4–3 (30.10) Vince Seares Johansson (Kevin Fransson, Edward Erngren).

Tredje perioden: 5–3 (50.43) Isak Sandqvist (Aaron Jakobsson), 5–4 (52.26) Edward Erngren (Kevin Fransson), 5–5 (57.08) Kevin Fransson (Vince Seares Johansson, Edward Erngren).

Förlängning: 5–6 (63.45) Anton Danemar (Edward Erngren, William Selqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland: 3-2-0

Vännäs: 5-0-0

Nästa match:

Kovland: Piteå HC, hemma, 17 januari 18.30

Vännäs: Ånge IK, borta, 10 januari 16.00