Vännäs HC U18 vann trots tvåmålsunderläge i tredje perioden

Vännäs HC U18 segrade – 8–7 efter förlängning

Hugo Engman avgjorde för Vännäs HC U18

Njurunda U18:s nionde raka förlust

Det såg länge mörkt ut för Vännäs HC U18 i mötet med Njurunda U18, som ledde med 4–2 i början av tredje perioden i U18 division 1 norra B fortsättning herr i Modin & Zetterberg Hallen. Men Vännäs HC U18 vände och vann lördagens match med 8–7 (1–1, 1–2, 5–4, 1–0) efter förlängning.

Hugo Engman stod för Vännäs HC U18:s avgörande mål efter bara 17 sekunder i förlängningen.

Kovland U18 nästa för Vännäs HC U18

Vincent Dahl Franzén gav gästerna Vännäs HC U18 ledningen efter 11.07 framspelad av Markus Erlandsson. Njurunda U18 kvitterade genom Hjalmar Hällström på pass av Nemo Norberg och Anton Sundqvist efter 14.47.

Njurunda U18 startade också andra perioden bäst. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Alexander Berg och Malte Håll Lillberg innan Vännäs HC U18 svarade och gjorde 3–2 genom Leon Torneus.

I tredje perioden gick Njurunda U18 upp i en 4–2-ledning med 19.16 kvar att spela. Men Vännäs HC U18 vände matchen och vann med 8–7. Det matchvinnande 8–7-målet gjorde Hugo Engman med 19.43 kvar att spela av matchen.

Stor matchhjälte för Vännäs HC U18 17 sekunder in i förlängningen blev Hugo Engman med det avgörande förlängningsmålet.

Leon Torneus och Vincent Dahl Franzén gjorde båda två mål och en assist för Vännäs HC U18. Theo Olofsson och Nemo Norberg gjorde ett mål och två assist var för Njurunda U18.

Njurunda U18 har fem förluster och 21–37 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vännäs HC U18 har två vinster och tre förluster och 23–26 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Njurunda U18 och Vännäs HC U18 den här säsongen. Vännäs Div 1 har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Njurunda SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Njurunda U18 tar sig an Tegs SK U18 i nästa match hemma söndag 8 mars 10.00. Vännäs HC U18 möter samma dag 11.30 Kovland U18 borta.

Njurunda U18–Vännäs HC U18 7–8 (1–1, 2–1, 4–5, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (11.07) Vincent Dahl Franzén (Markus Erlandsson), 1–1 (14.47) Hjalmar Hällström (Nemo Norberg, Anton Sundqvist).

Andra perioden: 2–1 (21.10) Alexander Berg (Theo Olofsson, Lukas Zetterberg), 3–1 (32.21) Malte Håll Lillberg (Lucas Nilsson, Oskar Sandström), 3–2 (36.34) Leon Torneus (Nils Lidgren, Alfons Kilstadius).

Tredje perioden: 4–2 (40.44) Anton Östblom (Lukas Zetterberg), 4–3 (42.09) Edvin Höglander (Nils Lidgren, Gabriel Johansson), 4–4 (44.38) Rasmus Lindgren (Oliver Nilsefur, Milton Nordin), 4–5 (46.14) Leon Torneus, 4–6 (48.33) Oliver Nilsefur (Emil Holmgren, Leon Torneus), 5–6 (52.36) Oskar Sandström (Nemo Norberg, Theo Olofsson), 6–6 (54.31) Theo Olofsson, 6–7 (55.51) Vincent Dahl Franzén (Melvin Jonsson, Hugo Engman), 7–7 (59.02) Nemo Norberg (Alexander Berg, Alfred Lindholm).

Förlängning: 7–8 (60.17) Hugo Engman (Melvin Jonsson, Vincent Dahl Franzén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 0-1-4

Vännäs HC U18: 2-0-3

Nästa match:

Njurunda U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 8 mars 10.00

Vännäs HC U18: Kovlands IshF, borta, 8 mars 11.30