Vännäs HC U18 besegrade Svedjeholmen/KB65 U18 med knapp marginal

Vännäs HC U18-seger med 4–3 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Vännäs HC U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Leon Torneus avgjorde för Vännäs HC U18

Hemmalaget Vännäs HC U18 tog en uddamålsseger i matchen mot Svedjeholmen/KB65 U18 i Vännäs Ishall. Laget vann matchen i U18 division 1 norra B herr på onsdagen med 4–3 (1–1, 2–0, 1–2).

Segern var Vännäs HC U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Vännäs HC U18–Svedjeholmen/KB65 U18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Svedjeholmen/KB65 U18 inledde bäst och tog ledningen genom Max Nordenberg efter 7.02, men Vännäs HC U18 kvitterade genom Filip Nygren i slutet av perioden. I andra perioden var det Vännäs HC U18 som spelade bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål i mitten av perioden av Hugo Engman och Lucas Noren. Vännäs HC U18 ökade ledningen till 4–1 genom Leon Torneus efter 6.06 i tredje perioden.

Svedjeholmen/KB65 U18 reducerade förvisso genom två mål av Liam Bäckman men närmare än 4–3 kom inte Svedjeholmen/KB65 U18.

Det här var Vännäs HC U18:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

Vännäs HC U18 ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Svedjeholmen/KB65 U18 är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Vännäs HC med 3–1.

Lördag 25 oktober 16.00 spelar Vännäs HC U18 hemma mot Kovland U18. Svedjeholmen/KB65 U18 möter Tegs SK U18 borta tisdag 28 oktober 19.00.

Vännäs HC U18–Svedjeholmen/KB65 U18 4–3 (1–1, 2–0, 1–2)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (7.02) Max Nordenberg (Oscar Hallin), 1–1 (18.21) Filip Nygren (Melvin Jonsson).

Andra perioden: 2–1 (27.28) Hugo Engman (Filip Nygren), 3–1 (31.32) Lucas Noren.

Tredje perioden: 4–1 (46.06) Leon Torneus (Melvin Jonsson), 4–2 (47.14) Liam Bäckman (Nils Seläng, Ville Holmgren), 4–3 (51.47) Liam Bäckman (Kelvin Franklin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 4-0-1

Svedjeholmen/KB65 U18: 2-0-3

Nästa match:

Vännäs HC U18: Kovlands IshF, hemma, 25 oktober

Svedjeholmen/KB65 U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 28 oktober