Vännäs HC J18 vann – efter Filip Nygrens hattrick

Vännäs HC J18-seger med 6–3 mot Tegs SK J18

Filip Nygren gjorde tre mål för Vännäs HC J18

Leon Torneus avgjorde för Vännäs HC J18

Filip Nygren stod för tre mål när Vännäs HC J18 vann mot Tegs SK J18 på bortaplan i U18 division 1 norra B herr. Till slut blev det 6–3 (0–0, 3–1, 3–2).

Det var andra raka för Vännäs HC J18, efter 3–1-segern mot Svedjeholmen/KB65 i premiären.

Filip Nygren med tre mål för Vännäs HC J18

Första perioden blev mållös. Efter 2.26 i andra perioden gjorde Vännäs HC J18 0–1 genom Vincent Dahl Franzén.

Tegs SK J18 kvitterade till 1–1 genom Isak Nordin tidigt i perioden av perioden.

Vännäs HC J18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Lucas Noren och Filip Nygren. Vännäs HC J18 var vassast i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 6–3.

Vännäs HC J18:s Filip Nygren stod för fyra poäng, varav tre mål. Isak Nordin gjorde två mål och totalt tre poäng för Tegs SK J18.

Den 14 december tar lagen sig an varandra igen, då i Vännäs Ishall.

I nästa match, lördag 27 september 16.00, har Tegs SK J18 Kovland borta i FD Maskin Arena, medan Vännäs HC J18 spelar hemma mot Nälden/Östersund J18.

Tegs SK J18–Vännäs HC J18 3–6 (0–0, 1–3, 2–3)

U18 division 1 norra B herr

Andra perioden: 0–1 (22.26) Vincent Dahl Franzén (Isac Grundberg, William Sandqvist), 1–1 (24.25) Isak Nordin (Algot Hägglund), 1–2 (29.49) Lucas Noren (Vincent Dahl Franzén, William Sandqvist), 1–3 (34.05) Filip Nygren (Leon Torneus, Hugo Engman).

Tredje perioden: 2–3 (40.27) Axel Norberg (Isak Nordin), 2–4 (41.21) Leon Torneus (Filip Nygren), 2–5 (46.35) Filip Nygren (Hugo Engman, Melvin Jonsson), 3–5 (56.34) Isak Nordin (Alex Holmström, Axel Norberg), 3–6 (58.41) Filip Nygren.

Nästa match:

Tegs SK J18: Kovlands IshF, borta, 27 september

Vännäs HC J18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 27 september