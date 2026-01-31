Vännäs fina svit mot Kiruna fortsätter

Vännäs segrade – 7–5 mot Kiruna

Vännäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Hugo Edin gjorde tre mål för Vännäs

Vännäs fortsätter att vinna mot Kiruna i U20 region norr fortsättning herr. På lördagen segrade Vännäs på nytt – den här gången med 7–5 (3–1, 2–2, 2–2) borta i Lombiahallen. Det var Vännäs sjunde raka seger mot Kiruna.

Det här innebär att Vännäs nu har 13 segrar i följd i U20 region norr fortsättning herr och behöver tre segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Kevin Fransson bakom Vännäs avgörande

I första perioden var det Vännäs som var vassast. Laget vann perioden med 3–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Kiruna reducerade dock till 4–5 genom Alvin Zakrisson tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 7.08 gjorde Vännäs 4–6 genom Kevin Fransson.

Kiruna gjorde 5–6 genom Scott Paulsson med 4.35 kvar att spela av perioden.

Vännäs kunde dock avgöra till 5–7 med fem sekunder kvar av matchen genom Hugo Edin.

Vännäs Hugo Edin stod för fyra poäng, varav tre mål, Frans Uhlin gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Kevin Fransson gjorde ett mål och två assist. Tage Carlsten gjorde två mål och totalt fyra poäng för Kiruna, Wilgot Älvero hade tre assists och Scott Paulsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kiruna på femte plats och Vännäs i serieledning.

När lagen möttes senast vann Vännäs med 3–0.

Kiruna möter Teg J20 i nästa match hemma söndag 1 februari 16.30. Vännäs möter samma dag Brooklyn borta.

Kiruna–Vännäs 5–7 (1–3, 2–2, 2–2)

U20 region norr fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (5.27) Frans Uhlin (Hugo Edin, Vilmer Wikström), 0–2 (9.28) Hugo Edin (Frans Uhlin), 0–3 (13.11) Edward Erngren (Kevin Fransson, Anton Danemar), 1–3 (14.18) Scott Paulsson (Wilgot Älvero, Tage Carlsten).

Andra perioden: 2–3 (22.27) Tage Carlsten (Wilgot Älvero), 2–4 (23.50) Vilmer Wikström (Vince Seares Johansson, Kevin Fransson), 2–5 (26.11) Hugo Edin (Ludvig Melin), 3–5 (38.32) Tage Carlsten (Scott Paulsson, Aaron Härmä Brynefall).

Tredje perioden: 4–5 (42.23) Alvin Zakrisson (Hjalmar Aidantausta, Viggo Mämmi), 4–6 (47.08) Kevin Fransson (Anton Danemar), 5–6 (55.25) Scott Paulsson (Tage Carlsten, Wilgot Älvero), 5–7 (59.55) Hugo Edin (Frans Uhlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-0-3

Vännäs: 5-0-0

Nästa match:

Kiruna: Tegs SK, hemma, 1 februari 16.30

Vännäs: Brooklyn Tigers HF, borta, 1 februari 16.30