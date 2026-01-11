Vännäs fina svit håller i sig efter 7–2 mot Njurunda

Vännäs-seger med 7–2 mot Njurunda

Vännäs åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Edward Erngren tvåmålsskytt för Vännäs

Vännäs fortsätter starkt i U20 region norr fortsättning herr. När laget mötte Njurunda på bortaplan i Modin & Zetterberg Hallen på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 7–2 (2–0, 5–0, 0–2). I och med detta har Vännäs åtta segrar i rad.

Noel Snis bakom Vännäs seger

Vilmer Wikström gav Vännäs ledningen efter 4.41 på straff. Efter 8.52 gjorde laget 0–2 när Edward Erngren fick träff efter förarbete från Kevin Fransson och Anton Danemar.

Även i andra perioden var Vännäs starkast och gick från 0–2 till 0–7 genom mål av Noel Snis, Sebastian Vestman, Ludvig Melin, Anton Danemar och Edward Erngren.

Andre Sundberg reducerade för Njurunda tidigt i tredje perioden efter pass från Pontus Laestander. Efter 13.40 i tredje perioden reducerade Njurunda på nytt genom Andre Sundberg på pass av Pontus Laestander och Hugo Vedin.

Vännäs Vilmer Wikström stod för tre poäng, varav ett mål.

Njurundas nya tabellposition är sjunde plats medan Vännäs leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Njurunda Ånge hemma och Vännäs möter Teg J20 hemma. Båda matcherna spelas onsdag 14 januari 19.30.

Njurunda–Vännäs 2–7 (0–2, 0–5, 2–0)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (4.41) Vilmer Wikström, 0–2 (8.52) Edward Erngren (Kevin Fransson, Anton Danemar).

Andra perioden: 0–3 (21.23) Noel Snis (Vilmer Wikström, Hugo Edin), 0–4 (26.23) Sebastian Vestman (Marcus Grynning, Hugo Edin), 0–5 (30.26) Ludvig Melin (Vilmer Wikström, Noel Snis), 0–6 (32.16) Anton Danemar (Kevin Fransson, Sebastian Vestman), 0–7 (34.58) Edward Erngren (Noel Bakos).

Tredje perioden: 1–7 (43.41) Andre Sundberg (Pontus Laestander), 2–7 (53.40) Andre Sundberg (Pontus Laestander, Hugo Vedin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 2-0-3

Vännäs: 5-0-0

Nästa match:

Njurunda: Ånge IK, hemma, 14 januari 19.30

Vännäs: Tegs SK, hemma, 14 januari 19.30