Vännäs fina svit håller i sig efter 3–1 mot Ånge

Vännäs-seger med 3–1 mot Ånge

Vännäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Emil Renström avgjorde för Vännäs

Vännäs är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Ånge hemma i Vännäs Ishall på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–1 (1–0, 2–0, 0–1) innebär att Vännäs nu har tio segrar i följd i U20 region norr fortsättning herr och är fortfarande obesegrat i år.

Vännäs–Ånge – mål för mål

Marcus Grynning gav Vännäs ledningen efter 18.59 på pass av Hugo Palmgren Viksten.

Efter 2.28 i andra perioden slog Emil Renström till framspelad av Morris Asserup och Elvis Eriksson och gjorde 2–0. Edward Erngren gjorde dessutom 3–0 efter 10.06 på pass av Kevin Fransson och William Selqvist.

7.47 in i tredje perioden slog Jaroslavs Cirkins till på pass av Rolands Ramutis och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Ånge.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Vännäs HC har tagit två segrar före den här matchen. Ånge IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 25 januari möter Vännäs Njurunda hemma i Vännäs Ishall 13.00 medan Ånge spelar borta mot Teg J20 12.15.

Vännäs–Ånge 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

U20 region norr fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (18.59) Marcus Grynning (Hugo Palmgren Viksten).

Andra perioden: 2–0 (22.28) Emil Renström (Morris Asserup, Elvis Eriksson), 3–0 (30.06) Edward Erngren (Kevin Fransson, William Selqvist).

Tredje perioden: 3–1 (47.47) Jaroslavs Cirkins (Rolands Ramutis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs: 5-0-0

Ånge: 2-1-2

Nästa match:

Vännäs: Njurunda SK, hemma, 25 januari 13.00

Ånge: Tegs SK, borta, 25 januari 12.15