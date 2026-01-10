Vännäs avgjorde i förlängningen mot Ånge

Vännäs segrade – 4–3 efter förlängning

Vännäs sjunde seger på de senaste sju matcherna

Vännäs Anton Danemar tvåmålsskytt

Matchen i U20 region norr fortsättning herr mellan hemmalaget Ånge och gästande Vännäs var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Vännäs spikade segerresultatet, 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0). Anton Danemar gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Vännäs.

I och med detta har Vännäs hela sju raka segrar i U20 region norr fortsättning herr.

Anton Danemar med två mål för Vännäs

Kristers Korbans gjorde 1–0 till Ånge efter 13.04 assisterad av Loke Bouvin och Rolands Ramutis.

Vännäs kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.41 i andra perioden genom Ludvig Melin med assist av Hjalmar Forsgren och Sebastian Vestman. Efter 5.14 i andra perioden slog Tomas Holan till framspelad av Emil Wirzén och gav Ånge ledningen.

Anton Danemar och Sebastian Vestman låg sen bakom vändningen till 2–3 för Vännäs.

Ånge kvitterade till 3–3 genom Jaroslavs Cirkins i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Vännäs blev Anton Danemar som 4.33 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Ånge Teg J20 hemma och Vännäs möter Njurunda borta. Båda matcherna spelas söndag 11 januari 13.00.

Ånge–Vännäs 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1)

U20 region norr fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (13.04) Kristers Korbans (Loke Bouvin, Rolands Ramutis).

Andra perioden: 1–1 (21.41) Ludvig Melin (Hjalmar Forsgren, Sebastian Vestman), 2–1 (25.14) Tomas Holan (Emil Wirzén).

Tredje perioden: 2–2 (50.53) Sebastian Vestman (Morris Asserup), 2–3 (51.26) Anton Danemar (Kevin Fransson, Edward Erngren), 3–3 (54.27) Jaroslavs Cirkins (Ricards Skragis).

Förlängning: 3–4 (64.33) Anton Danemar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge: 1-1-3

Vännäs: 5-0-0

Nästa match:

Ånge: Tegs SK, hemma, 11 januari 13.00

Vännäs: Njurunda SK, borta, 11 januari 13.00