Vänersborgs Alex Bergström tvåmålsskytt i segern mot Skövde HC

Seger för Vänersborg med 6–4 mot Skövde HC

Alex Bergström med två mål för Vänersborg

Tredje raka segern för Vänersborg

Bortalaget Vänersborg vann mot Skövde HC i U20 division 1 B syd herr. 4–6 (0–2, 0–2, 4–2) slutade lördagens match.

Alex Bergström med två mål för Vänersborg

Vänersborg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Även i andra perioden var Vänersborg starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom mål av Linus Marberg och Ludwig Andersson. I tredje perioden var det i stället Skövde HC som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–2 men Vänersborg kunde hålla undan och vinna matchen med 6–4.

Carl Arvidsson gjorde ett mål för Vänersborg och tre assist och Alex Bergström stod för tre poäng, varav två mål. Leo Brunstedt gjorde två mål och totalt tre poäng för Skövde HC.

Skövde HC har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Vänersborg har nio poäng.

Tisdag 30 september möter Skövde HC Grästorp borta 19.30 och Vänersborg möter Mariestad borta 19.00.

Skövde HC–Vänersborg 4–6 (0–2, 0–2, 4–2)

U20 division 1 B syd herr, Billingehov

Första perioden: 0–1 (13.34) Alex Bergström (Teodor Ohlsson, Carl Arvidsson), 0–2 (16.55) Carl Arvidsson (Alex Bergström, Teodor Ohlsson).

Andra perioden: 0–3 (24.34) Linus Marberg (Ludwig Andersson, William Skoogh), 0–4 (34.26) Ludwig Andersson (Linus Marberg, Carl Arvidsson).

Tredje perioden: 0–5 (43.34) Alex Bergström (Carl Arvidsson, Alvin Lindqvist), 0–6 (47.27) Alvin Lindqvist, 1–6 (48.00) Leo Brunstedt (Anton Pirinen), 2–6 (50.41) Leo Brunstedt (Anton Pirinen), 3–6 (54.19) William Magnusson (Leo Dydiszko), 4–6 (59.28) Filip Larsson (Hugo Björkblom, Leo Brunstedt).

Nästa match:

Skövde HC: Grästorps IK, borta, 30 september

Vänersborg: Mariestads BoIS HC, borta, 30 september