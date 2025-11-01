Vänersborg vann med 5–2 mot Grästorp

Vänersborg-seger med 5–2 mot Grästorp

Alex Bergström avgjorde för Vänersborg

Andra raka nederlaget för Grästorp

Bortalaget Vänersborg segrade i Åse & Viste Arena mot Grästorp i U20 division 1 B syd herr. 2–5 (1–2, 1–1, 0–2) slutade matchen på lördagen.

Vänersborg höll nu nollan för första gången den här säsongen.

Alingsås nästa för Vänersborg

Grästorp tog ledningen i första perioden genom Elias Johansson.

William Skoogh och Theodor Blomgren låg sen bakom vändningen till 1–2 för Vänersborg. Vänersborg utökade ledningen genom Alex Bergström efter 2.49 i andra perioden.

Grästorp reducerade dock till 2–3 genom Hampus Gustafsson efter 10.54 av perioden. I tredje perioden gjorde Vänersborg 2–4 efter 9.57 genom Alvin Lindqvist. Och med bara 1.2 kvar satte Alfred Bohman avgörande 2–5 på pass av Lukas Karlsson.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 4 november spelar Grästorp borta mot Mariestad 19.00 och Vänersborg mot Alingsås hemma 19.30 i Brätte Ishall.

Grästorp–Vänersborg 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)

U20 division 1 B syd herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (10.08) Elias Johansson (Alvin Bergqvist), 1–1 (13.13) William Skoogh, 1–2 (15.03) Theodor Blomgren (Alvin Lindqvist, Alfred Bohman).

Andra perioden: 1–3 (22.49) Alex Bergström, 2–3 (30.54) Hampus Gustafsson (Ludvig Niska, Alvin Bergqvist).

Tredje perioden: 2–4 (49.57) Alvin Lindqvist, 2–5 (58.58) Alfred Bohman (Lukas Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 1-0-4

Vänersborg: 2-0-3

Nästa match:

Grästorp: Mariestads BoIS HC, borta, 4 november

Vänersborg: Sörhaga/Alingsås, hemma, 4 november