Vänersborg vann klart borta mot Grästorp

Vänersborg segrade – 6–1 mot Grästorp

Melker Flood med två mål för Vänersborg

Ludwig Andersson avgjorde för Vänersborg

Vänersborg vann på bortaplan mot Grästorp i U20 division 1 B syd herr med klara 6–1 (2–1, 2–0, 2–0).

Melker Flood gjorde två mål för Vänersborg

Vänersborg tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Wallgren.

Grästorp kvitterade till 1–1 genom Valentin Bolgakov efter 8.34.

Vänersborg gjorde 1–2 genom Ludwig Andersson efter 17.23 i matchen. Även i andra perioden var Vänersborg starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Melker Flood och Teodor Ohlsson. Vänersborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Melker Flood och William Erlandsson.

Vänersborgs Melker Flood stod för tre poäng, varav två mål.

Tisdag 23 september möter Grästorp Mariestad borta 19.00 och Vänersborg möter Alingsås hemma 19.30.

Grästorp–Vänersborg 1–6 (1–2, 0–2, 0–2)

U20 division 1 B syd herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (4.32) Alexander Wallgren (William Skoogh, Ludwig Andersson), 1–1 (8.34) Valentin Bolgakov (Alvin Bergqvist, Max Olsson), 1–2 (17.23) Ludwig Andersson (William Skoogh).

Andra perioden: 1–3 (24.14) Melker Flood (Alex Bergström, Carl Arvidsson), 1–4 (38.50) Teodor Ohlsson (Alex Bergström, Melker Flood).

Tredje perioden: 1–5 (45.47) William Erlandsson (Elliot Genborg, Oliver Wolrath), 1–6 (58.15) Melker Flood (Alfred Bohman, Teodor Ohlsson).

Nästa match:

Grästorp: Mariestads BoIS HC, borta, 23 september

Vänersborg: Sörhaga/Alingsås, hemma, 23 september