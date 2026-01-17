Vänersborg vann efter stark första period mot Västervik

Seger för Vänersborg med 3–2 mot Västervik

Teodor Ohlsson matchvinnare för Vänersborg

Andra förlusten i följd för Västervik

Vänersborg tog direkt tag i taktpinnen i bortamatchen mot Västervik i U20 juniorettan syd herr och ledde med 3–0 i första pausen. Trots en uppryckning av Västervik vann Vänersborg matchen med 3–2 (3–0, 0–1, 0–1).

– Vi slarvar i egen zon och de är sylvassa på att straffa oss. Vilket gör att vi inte kan återhämta oss idag heller tyvärr, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Mölndal Hockey U20 nästa för Vänersborg

Vänersborg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.56.

Efter 12.09 i andra perioden slog Albin Engström till på pass av Theo Månsson och Elias Werner och reducerade åt Västervik.

Västervik reducerade igen efter 11.34 i tredje perioden genom Theo Månsson framspelad av Albin Westerlund och Elias Werner. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Vänersborgs Alex Bergström stod för tre poäng, varav ett mål och Carl Arvidsson hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 februari i Brätte Ishall.

Lördag 24 januari möter Västervik Boro/Vetlanda borta 14.00 och Vänersborg möter Mölndal Hockey U20 hemma 12.10.

Västervik–Vänersborg 2–3 (0–3, 1–0, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (13.35) Alvin Lindqvist (Alex Bergström, Carl Arvidsson), 0–2 (16.34) Alex Bergström (Carl Arvidsson, Teodor Ohlsson), 0–3 (18.31) Teodor Ohlsson (Alex Bergström, Carl Arvidsson).

Andra perioden: 1–3 (32.09) Albin Engström (Theo Månsson, Elias Werner).

Tredje perioden: 2–3 (51.34) Theo Månsson (Albin Westerlund, Elias Werner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-0-2

Vänersborg: 2-0-3

Nästa match:

Västervik: Boro Vetlanda HC, borta, 24 januari 14.00

Vänersborg: IF Mölndal Hockey, hemma, 24 januari 12.10