Leksand har miljonskuld till stjärnan: ”Siffrorna stämmer inte”

Peter Cehlárik lämnade Leksand efter degraderingen från SHL.

Han har dock fortfarande inte fått pengarna som Leksand är skyldig honom i ”sign off-bonus”.

– Vi väntar på en plan för att veta hur länge det dröjer, säger Cehlárik till Falu-Kuriren.

Peter Cehlárik väntar fortfarande på sina pengar från Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Det har gått snart en månad sedan Leksand blev degraderade från SHL tillbaka ner till HockeyAllsvenskan efter kvalförlusten mot HV71. Sedan dess har klubben varit aktiva och meddelat en del förändringar i truppen. Sedan nedflyttningen står det nämligen klart att Lukas Vejdemo, Michael Lindqvist, Filip Larsson, Kalle Östman, Gabriel Fortier, Stefan Milosevic, Joonas Lyytinen och Peter Cehlárik lämnar klubben.

För importerna behöver Leksand dock betala en ”sign off-bonus” när kontraktet löper ut, vilket kan bli en dyr historia. Framför allt för stjärnforwarden Peter Cehlárik som har haft ett dyrt kontrakt med en hög lön. Tidigare rapporter har gjort gällande att Leksand är skyldiga hela tio miljoner kronor (!) till Cehlárik sedan parterna gått skilda vägar.

Nu kommenterar Cehlárik själv situationen.

– Signoffs är en del och de betalas ut när vi lämnar landet. Siffrorna stämmer inte, det är mycket lägre. Vanligtvis ska det betalas ut en månad efter kontraktet har löpt ut men vi väntar på en plan för att veta hur länge det dröjer. Jag är inte orolig och jag känner mig trygg i att vi hittar en bra lösning, säger slovaken till Falu-Kuriren.

Peter Cehlárik om förhandlingarna med Leksand: ”Litar på honom”

Peter Cehlárik har fortfarande inte fått sina pengar från Leksand och på grund av klubbens svåra ekonomiska läge uppges det vara en utmaning för föreningen att betala ut summorna. De ska därför förhandla med spelarna med ”sign off-bonusar” i hopp om att komma överens om en lösning kring beloppen som ska betalas ut.

Cehlárik själv menar att han har haft samtal med Leksand gällande sin sign off-bonus i ett par månader.

– Jag har knappt tänkt på det den här säsongen. Jag pratade lite om det med ”Tjomme” innan jag åkte till OS, om livet och hockeyn. Han sa att jag inte skulle oroa mig, allt kommer att betalas ut. Jag litar på honom. Jag hade samma samtal med Ollas (Jesper, ”Tjommes” efterträdare som sportchef) nu i slutet och med Andreas (Gärdsback, ordförande) som ansvarar för det. Det finns en plan så att alla ska få det de ska ha.

Leksand ska inom en snar framtid också betala ut ”sign off-bonusar” till spelare som Axel Rindell, Joonas Lyytinen, Gabriel Fortier och Nolan Stevens. Längre fram kommer de även att få betala ut summor till Max Véronneau och Matt Caito. Leksand väntas som sagt förhandla med dessa spelarna för att kunna betala ut pengarna som de är skyldiga.

Source: Peter Cehlárik @ Elite Prospects