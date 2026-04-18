Visby/Roma kvitterade serien mot Hudiksvall

Visby/Roma-seger med 6–3 mot Hudiksvall

Visby/Roma vann borta med 6–3 (3–1, 1–0, 2–2) mot Hudiksvall i finalen i hockeyettan. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Visby/Roma tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.13 genom Joel Wahlgren och gick upp till 0–2. Hudiksvall kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Visby/Roma dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 19.46 i andra perioden slog Joel Wahlgren till på nytt framspelad av Carl Sjöberg och Anton Svensson och gjorde 1–4.

Viggo Nordström reducerade för Hudiksvall tidigt i tredje perioden framspelad av Elias Degnell och Linus Lindblom. Hudiksvall reducerade igen efter 6.25 i tredje perioden genom Max Sjöholm på pass av Carl Wassenius. 13.32 in i tredje perioden slog Casper Larsson till framspelad av Max Wahlgren och ökade ledningen. Efter 17.29 nätade Lucas Jidenius på pass av Daniel Gunnarsson och ökade ledningen för Visby/Roma. 3–6-målet blev matchens sista.

Joel Wahlgren gjorde tre mål för Visby/Roma och spelade fram till ett mål.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Hudiksvall–Visby/Roma 3–6 (1–3, 0–1, 2–2)

Finalen i hockeyettan

Första perioden: 0–1 (4.13) Joel Wahlgren, 0–2 (5.05) Carl Sjöberg (Anton Svensson, Joel Wahlgren), 1–2 (12.10) Jesper Wiberg (Viggo Nordström, Elias Degnell), 1–3 (15.47) Joel Wahlgren.

Andra perioden: 1–4 (39.46) Joel Wahlgren (Carl Sjöberg, Anton Svensson).

Tredje perioden: 2–4 (43.40) Viggo Nordström (Elias Degnell, Linus Lindblom), 3–4 (46.25) Max Sjöholm (Carl Wassenius), 3–5 (53.32) Casper Larsson (Max Wahlgren), 3–6 (57.29) Lucas Jidenius (Daniel Gunnarsson).

Ställning i serien: Hudiksvall–Visby/Roma 1–1

Nästa match:

21 april, 19.00, Visby/Roma–Hudiksvall