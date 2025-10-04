Vänersborg besegrade Ulricehamns IF/Nittorps IK på hemmaplan

Vänersborg vann med 5–1 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Vänersborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Carl Arvidsson matchvinnare för Vänersborg

Vänersborg vann matchen hemma mot Ulricehamns IF/Nittorps IK i U20 division 1 B syd herr på lördagen. 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) slutade matchen.

Segern var Vänersborgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Vänersborg–Ulricehamns IF/Nittorps IK – mål för mål

Vänersborg tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt sex minuter. Ulricehamns IF/Nittorps IK reducerade dock till 2–1 genom Tim Schröder med 1.11 kvar att spela av perioden.

Vänersborg utökade ledningen igen genom Melker Flood efter 19.32 i andra perioden. Vänersborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Alex Bergström och Carl Arvidsson.

Vänersborgs Alex Bergström stod för två mål och tre assists, Melker Flood gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Carl Arvidsson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Vänersborg tar sig an Grästorp i nästa match hemma lördag 11 oktober 12.10. Ulricehamns IF/Nittorps IK möter samma dag 12.00 Mariestad borta.

Vänersborg–Ulricehamns IF/Nittorps IK 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

U20 division 1 B syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 1–0 (5.09) Alex Bergström (Teodor Ohlsson), 2–0 (10.49) Carl Arvidsson (Alex Bergström, Alfred Bohman).

Andra perioden: 2–1 (38.49) Tim Schröder (Ture Gustavsson, Casper Alebjer), 3–1 (39.32) Melker Flood (Alex Bergström, Carl Arvidsson).

Tredje perioden: 4–1 (50.19) Carl Arvidsson (Alex Bergström, Melker Flood), 5–1 (57.40) Alex Bergström (Melker Flood).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 4-0-1

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-0-3

Nästa match:

Vänersborg: Grästorps IK, hemma, 11 oktober

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Mariestads BoIS HC, borta, 11 oktober