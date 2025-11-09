Vancouver avgjorde tät match mot Columbus i tredje perioden

Seger för Vancouver med 4–3 mot Columbus

Brock Boeser avgjorde för Vancouver

Tredje förlusten i rad för Columbus

Matchen mellan hemmalaget Vancouver och gästande Columbus var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Vancouver och vann matchen i NHL med 4–3 (0–0, 2–2, 2–1).

Vancouver–Columbus – mål för mål

Första perioden blev mållös. Vancouver gjorde 1–0 genom Jake Debrusk efter 5.28 i andra perioden.

Därefter fixade Columbus Kirill Martjenko och Dmitrij Voronkov att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Vancouver kvitterade till 2–2 genom Drew O’Connor. Vancouver tog ledningen på nytt genom Conor Garland efter 6.08 i tredje perioden.

Columbus kvitterade till 3–3 genom Kirill Martjenko efter 9.47 av perioden.

Vancouver kunde dock avgöra till 4–3 med 5.45 kvar av matchen genom Brock Boeser.

Columbus Kirill Martjenko stod för tre poäng, varav två mål och Dmitrij Voronkov gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Vancouvers sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Columbus fjärde uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 januari i Nationwide Arena.

Måndag 10 november 04.00 spelar Vancouver hemma mot Colorado. Columbus möter Edmonton borta i Rogers Place tisdag 11 november 02.30.

Vancouver–Columbus 4–3 (0–0, 2–2, 2–1)

NHL, Rogers Arena

Andra perioden: 1–0 (25.28) Jake Debrusk (Drew O’Connor, Aatu Raty), 1–1 (26.55) Kirill Martjenko (Dmitrij Voronkov, Denton Mateychuk), 1–2 (32.52) Dmitrij Voronkov (Kirill Martjenko, Adam Fantilli), 2–2 (38.55) Drew O’Connor (Quinn Hughes, Filip Hronek).

Tredje perioden: 3–2 (46.08) Conor Garland (Tyler Myers, Elias Pettersson), 3–3 (49.47) Kirill Martjenko (Dmitrij Voronkov, Damon Severson), 4–3 (54.15) Brock Boeser (Kiefer Sherwood, Lukas Reichel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 3-0-2

Columbus: 2-0-3

Nästa match:

Vancouver: Colorado Avalanche, hemma, 10 november

Columbus: Edmonton Oilers, borta, 11 november