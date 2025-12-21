Vancouver avgjorde i straffläggningen borta mot Boston

Vancouver segrade – 5–4 efter straffar

Vancouvers fjärde seger på de senaste fem matcherna

Liam Öhgren avgjorde för Vancouver

Det blev en riktigt tajt match när Boston tog emot Vancouver i NHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 4–5 (1–1, 2–1, 1–2, 0–0, 0–1). Liam Öhgren blev hjälte i straffläggningen.

Därmed har Vancouver vunnit fyra matcher i rad i NHL.

Philadelphia nästa för Vancouver

Morgan Geekie gav Boston ledningen efter åtta minuters spel efter förarbete av Charlie McAvoy och Elias Lindholm.

1–1 kom efter 19.45 när Max Sasson fick träff efter pass från Liam Öhgren och Linus Karlsson.

Vancouver tog ledningen med 1–2 genom Linus Karlsson efter 4.22 i andra perioden.

Pavel Zacha och Tanner Jeannot låg sen bakom vändningen till 3–2 för Boston.

Linus Karlsson och Liam Öhgren gjorde att Vancouver vände till underläget till ledning med 3–4.

Boston kvitterade till 4–4 genom Andrew Peeke med knappt fyra minuter kvar att spela. Målet kom med 3.44 kvar att spela.

Vancouvers Liam Öhgren satte den avgörande straffen för gästerna.

Linus Karlsson och Liam Öhgren gjorde två mål och en assist var för Vancouver.

Den 4 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Rogers Arena.

Nästa motstånd för Boston är Ottawa. Lagen möts måndag 22 december 01.00 i TD Garden. Vancouver tar sig an Philadelphia borta tisdag 23 december 01.30.

Boston–Vancouver 4–5 (1–1, 2–1, 1–2, 0–0, 0–1)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (8.23) Morgan Geekie (Charlie McAvoy, Elias Lindholm), 1–1 (19.45) Max Sasson (Liam Öhgren, Linus Karlsson).

Andra perioden: 1–2 (24.22) Linus Karlsson (Evander Kane, Filip Hronek), 2–2 (29.41) Pavel Zacha (Nikita Zadorov, Casey Mittelstadt), 3–2 (32.05) Tanner Jeannot (Mark Kastelic, Fraser Minten).

Tredje perioden: 3–3 (43.53) Linus Karlsson (Marco Rossi), 3–4 (47.34) Liam Öhgren (Marcus Pettersson, Jake Debrusk), 4–4 (56.16) Andrew Peeke (Marat Khusnutdinov, Morgan Geekie).

Straffar: 4–5 (65.01) Liam Öhgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 2-1-2

Vancouver: 4-0-1

Nästa match:

Boston: Ottawa Senators, hemma, 22 december 01.00

Vancouver: Philadelphia Flyers, borta, 23 december 01.30