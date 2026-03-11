Vallentuna vann första matchen mot Spånga IS U18

Seger för Vallentuna med 6–5 mot Spånga IS U18

Charlie Bergqvist med två mål för Vallentuna

Elton Cegrell matchvinnare för Vallentuna

Vallentuna har nu greppet om serien mot Spånga IS U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan, efter vinst hemma med 6–5 (2–2, 1–2, 3–1) i första matchen.

Elton Cegrell slog till 18.53 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Vallentunas Charlie Bergqvist tvåmålsskytt

Vallentuna tog ledningen i början av första perioden genom Charlie Bergqvist.

Linuz Lindberg och Leo Elofsson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Spånga IS U18.

Vallentuna kvitterade till 2–2 genom Levi Sjöström.

Spånga IS U18 var starkast i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

Vallentuna kvitterade till 4–4 genom Charlie Bergqvist i tredje perioden.

Spånga IS U18 tog ledningen på nytt genom Linuz Lindberg som gjorde sitt tredje mål efter 13.40 i tredje perioden.

Elton Cegrell och Oscar Sahlström Lindhe gjorde att Vallentuna vände till underläget till ledning med 6–5.

Vallentunas Charlie Bergqvist stod för två mål och två assists och Levi Sjöström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Linuz Lindberg gjorde tre mål för för Spånga IS U18.

Nästa match spelas på fredag 19.35.

Vallentuna–Spånga IS U18 6–5 (2–2, 1–2, 3–1)

U18 playoff till kvalserien till allettan

Första perioden: 1–0 (3.14) Charlie Bergqvist (Alvin Ferm, Levi Sjöström), 1–1 (7.56) Leo Elofsson (Nils Beskow), 1–2 (8.19) Linuz Lindberg (Sixten Classon), 2–2 (17.03) Levi Sjöström (Alvin Ferm, Charlie Bergqvist).

Andra perioden: 2–3 (28.32) Linuz Lindberg (Arvid Emtfors-Forsgren), 3–3 (34.16) Alvar Nyström (Alvin Alexandersson, Charlie Bergqvist), 3–4 (39.37) Sigge Boss (Leo Elofsson).

Tredje perioden: 4–4 (46.32) Charlie Bergqvist (Elton Cegrell, Ludvig Traugott), 4–5 (53.40) Linuz Lindberg, 5–5 (55.18) Oscar Sahlström Lindhe (Levi Sjöström), 6–5 (58.53) Elton Cegrell.

Ställning i serien: Vallentuna–Spånga IS U18 1–0

Nästa match:

13 mars, 19.35, Spånga IS U18–Vallentuna