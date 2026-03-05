Vallentuna tog hem segern mot Tierps HK U18 hemma

Vallentuna-seger med 4–2 mot Tierps HK U18

Vincent Stålenhag matchvinnare för Vallentuna

Andra raka segern för Vallentuna

Vallentuna segrade på hemmaplan i Vallentuna Ishall mot Tierps HK U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 4–2 (0–0, 2–0, 2–2) slutade matchen på torsdagen.

Väsby nästa för Vallentuna

Den första perioden slutade 0–0.

Elton Cegrell gjorde 1–0 till Vallentuna 2.23 in i andra perioden på pass av Charlie Bergqvist och Markus Majuri. Efter 12.31 i andra perioden slog Alvin Alexandersson till framspelad av Elton Cegrell och gjorde 2–0.

Tierps HK U18 reducerade dock till 2–1 genom Kevin Larsson tidigt i tredje perioden av perioden.

Vallentuna gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Vincent Stålenhag och Henry Bremås, vilket avgjorde matchen.

Tierps HK U18 reducerade dock till 4–2 genom Kevin Grundin när bara fyra minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Med en omgång kvar är Vallentuna på sjunde plats i tabellen medan Tierps HK U18 är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Vallentuna med 4–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 mars. Då möter Vallentuna Väsby i Vilundaparkens Ishall 18.45. Tierps HK U18 tar sig an Haninge Anchors HC U18 hemma 16.00.

Vallentuna–Tierps HK U18 4–2 (0–0, 2–0, 2–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 1–0 (22.23) Elton Cegrell (Charlie Bergqvist, Markus Majuri), 2–0 (32.31) Alvin Alexandersson (Elton Cegrell).

Tredje perioden: 2–1 (42.34) Kevin Larsson (Jacob Helling, Charlie Melin), 3–1 (50.50) Vincent Stålenhag (Isac Mattsson, Oscar Lohman), 4–1 (55.47) Henry Bremås (Elias Talipov, Oscar Sahlström Lindhe), 4–2 (56.33) Kevin Grundin (Hugo Vindeland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 3-0-2

Tierps HK U18: 1-0-4

Nästa match:

Vallentuna: Väsby IK HK, borta, 8 mars 18.45

Tierps HK U18: Haninge Anchors HC, hemma, 8 mars 16.00