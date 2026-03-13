Vallentuna till kvalserien – avgjorde matchserien mot Spånga IS U18

Vallentuna vann med 4–2 mot Spånga IS U18

Elton Cegrell tvåmålsskytt för Vallentuna

Andra raka segern för Vallentuna

Segern borta med 4–2 (2–0, 1–2, 1–0) gör att Vallentuna har vunnit matchserien mot Spånga IS U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan. Därmed vann Vallentuna serien i två raka matcher.

Alvin Alexandersson gav Vallentuna ledningen efter sex minuter på pass av Elton Cegrell och Charlie Bergqvist. Efter 10.21 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Alvin Ferm slog till.

Spånga IS U18 reducerade dock till 1–2 genom Sixten Classon tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 12.54 gjorde Vallentuna 1–3 genom Elton Cegrell och tog ett rejält grepp om matchen.

Spånga IS U18 gjorde 2–3 genom Felix Deling med 3.43 kvar att spela av perioden.

32 sekunder in i tredje perioden slog Elton Cegrell till på nytt på pass av Alvin Alexandersson och Charlie Bergqvist och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Spånga IS U18–Vallentuna 2–4 (0–2, 2–1, 0–1)

U18 playoff till kvalserien till allettan

Första perioden: 0–1 (6.58) Alvin Alexandersson (Elton Cegrell, Charlie Bergqvist), 0–2 (10.21) Alvin Ferm.

Andra perioden: 1–2 (21.12) Sixten Classon (Viktor Wedin, Max Tuomela-Lundberg), 1–3 (32.54) Elton Cegrell (Alvin Ferm), 2–3 (36.17) Felix Deling (Leo Elofsson, Ture Brunö).

Tredje perioden: 2–4 (40.32) Elton Cegrell (Alvin Alexandersson, Charlie Bergqvist).

Ställning i serien: Spånga IS U18–Vallentuna 0–2