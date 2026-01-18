Vallentuna avgjorde tät match mot Boo i tredje perioden

Vallentuna-seger med 4–3 mot Boo

Avgörande målet kom efter 59.23.

Rune Af Sandberg tvåmålsskytt för Vallentuna

Matchen mellan hemmalaget Boo och gästande Vallentuna var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Vallentuna och vann matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie med 4–3 (2–1, 1–2, 1–0).

Segermålet för Vallentuna stod Oscar Lohman för med bara 37 sekunder kvar av slutperioden.

Inför matchen hade Vallentuna fyra raka förluster mot just Boo.

Oscar Lohman gjorde avgörande målet

Vallentuna tog ledningen i början av första perioden genom Rune Af Sandberg.

Boo gjorde 1–1 genom Milton Zetterlund med 2.45 kvar att spela.

Vallentuna gjorde 1–2 genom Elton Cegrell efter 18.25 i matchen.

Max Stavin och Hampus Ljunggren Hedman låg sen bakom vändningen till 3–2 för Boo.

Vallentuna kvitterade till 3–3 genom Rune Af Sandberg i andra perioden.

Laget avgjorde matchen med 37 sekunder kvar att spela genom Oscar Lohman på passning från Vincent Stålenhag och John Karling Merlid.

Elton Cegrell gjorde ett mål för Vallentuna och spelade fram till två mål och Rune Af Sandberg stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Boo med 4–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boo HC vunnit.

På torsdag 22 januari 19.40 spelar Boo borta mot Nyköping och Vallentuna hemma mot Eskilstuna Linden Hockey.

Boo–Vallentuna 3–4 (1–2, 2–1, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Björknäs Ishall

Första perioden: 0–1 (5.25) Rune Af Sandberg (Elton Cegrell), 1–1 (17.15) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Max Stavin), 1–2 (18.25) Elton Cegrell (Rune Af Sandberg, Oleksandr Movchan).

Andra perioden: 2–2 (26.24) Hampus Ljunggren Hedman (Gustav Ragnerstam, Edvin Runnäs Boivie), 3–2 (34.23) Max Stavin (Milton Zetterlund, Edvin Runnäs Boivie), 3–3 (34.56) Rune Af Sandberg (Alvin Ferm, Elton Cegrell).

Tredje perioden: 3–4 (59.23) Oscar Lohman (Vincent Stålenhag, John Karling Merlid).

Nästa match:

Boo: Nyköpings SK, borta, 22 januari 19.40

Vallentuna: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 22 januari 19.40