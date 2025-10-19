Vallentuna avgjorde i tredje perioden i segern mot Järna

Seger för Vallentuna med 6–5 mot Järna

Elias Talipov avgjorde för Vallentuna

Järnas sjunde raka förlust

Vallentuna vann matchen hemma mot Järna i U18 allettan östra herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vallentuna fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 6–5 (1–3, 3–1, 2–1).

Elias Talipov blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål med bara 24 sekunder kvar av slutperioden.

Väsby nästa för Vallentuna

I första perioden var det Järna som var vassast. Laget vann perioden med 3–1.

I andra perioden var det i stället Vallentuna som hade greppet. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Järna tog ledningen på nytt genom Eric Ståhle efter 7.28 i tredje perioden.

Charlie Bergqvist och Elias Talipov såg till att Vallentuna vände till ledning med 6–5.

Det här var Vallentunas andra uddamålsseger den här säsongen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 30 november i Järna Ishall.

Torsdag 23 oktober möter Vallentuna Väsby borta 19.45 och Järna möter Enköping hemma 19.30.

Vallentuna–Järna 6–5 (1–3, 3–1, 2–1)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (7.33) Marcus Söderman (Jan Loncaric), 1–1 (10.04) Isac Mattsson (Charlie Bergqvist, Viggo Ahlqvist), 1–2 (12.06) Oskar Komorowski (Buster Pers, Andreas Tingshagen), 1–3 (13.56) Marcus Söderman (Andreas Tingshagen, Buster Pers).

Andra perioden: 2–3 (21.26) Alvar Nyström, 3–3 (34.21) Leo Martins Grikis (Markus Majuri), 3–4 (34.45) Jan Loncaric (Isac Ljungcrantz), 4–4 (37.13) Ludvig Traugott (Leo Martins Grikis, Henry Bremås).

Tredje perioden: 4–5 (47.28) Eric Ståhle (Maliik Hellqvist Ekendahl), 5–5 (49.17) Charlie Bergqvist (Joel Johnsson, Vincent Stålenhag), 6–5 (59.36) Elias Talipov (Levi Sjöström, Ludvig Traugott).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-1-2

Järna: 0-0-5

Nästa match:

Vallentuna: Väsby IK HK, borta, 23 oktober

Järna: Enköpings SK HK, hemma, 23 oktober