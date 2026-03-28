Valbo J20 tog hem segern mot Falu J20

Seger för Valbo J20 med 8–5 mot Falu J20

Felix Åkerson tremålsskytt för Valbo J20

Fjärde raka segern för Valbo J20

Valbo J20 vann med 8–5 i U20-kvalserien regional väst herr hemma mot Falu J20 på lördagen.

Valbo J20 har nu fyra raka segrar. Falu J20 har fyra förluster i rad.

Det var Valbo J20:s sjunde raka seger mot Falu J20.

Felix Åkerson med tre mål för Valbo J20

Falu J20 dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Valbo J20 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–3 efter 1.05 genom Benjamin Wettervik och gick upp till 4–3 innan Falu J20 svarade.

Innan perioden var över hade Valbo J20 ryckt åt sig ledningen med 7–4.

4.52 in i tredje perioden fick Neo Andersson utdelning och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Falu J20. Valbo J20 punkterade matchen med ett 8–5-mål med 47 sekunder kvar att spela på nytt genom Benjamin Wettervik med assist av Emil Hedin och Felix Åkerson. 8–5-målet blev matchens sista.

Felix Åkerson gjorde tre mål för Valbo J20 och spelade dessutom fram till två mål och Emil Hedin gjorde ett mål och fyra målgivande passningar.

Falu J20 har startat svagt och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Valbo J20 har tolv poäng.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 1 april. Då möter Valbo J20 Hudiksvall 19.30. Falu J20 tar sig an Kumla borta 19.00.

Valbo J20–Falu J20 8–5 (2–3, 5–1, 1–1)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 0–1 (5.43) Hampus Moberg (Jon Axforsen, Sebastian Lindblom), 1–1 (15.29) Elias Östlin (Carl Öhman), 1–2 (17.02) Samuel Håland (Hugo Liljeqvist, Albin Asp), 1–3 (17.28) Sebastian Lindblom (Gustav Larsson, Hampus Moberg), 2–3 (18.38) Milo Mcguinness (Elias Östlin).

Andra perioden: 3–3 (21.05) Benjamin Wettervik (Elias Malmberg, Erik Wahlberg), 4–3 (26.43) Felix Åkerson (Max Hiltunen, Emil Hedin), 4–4 (28.46) Albin Asp (Andreas Eriksson), 5–4 (32.41) Emil Hedin (Max Hiltunen, Felix Åkerson), 6–4 (35.47) Felix Åkerson (Emil Hedin, Max Olsson), 7–4 (39.56) Felix Åkerson (Emil Hedin, Lukas Albertsson).

Tredje perioden: 7–5 (44.52) Neo Andersson, 8–5 (59.13) Benjamin Wettervik (Emil Hedin, Felix Åkerson).

Ställning i serien: Valbo J20–Falu J20 4–0

Valbo J20: Hudiksvalls HC, borta, 1 april 19.30

Falu J20: Kumla HC Black Bulls, borta, 1 april 19.00