Valbo J20 slog Borlänge i måljämn match i Borlänge Ishall

Valbo J20 vann med 7–6 mot Borlänge

Hannes Tupakka matchvinnare för Valbo J20

Tredje raka segern för Valbo J20

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Valbo J20 borta mot Borlänge i U20 region väst herr på lördagen. Matchen slutade 7–6 (3–3, 3–2, 1–1).

Borlänge–Valbo J20 – mål för mål

Valbo J20 startade bäst och gick upp till 0–2 efter mål av Hannes Tupakka och Benjamin Wettervik. Efter 12.50 reducerade Borlänge genom Leo Åström och en minut senare kvitterade laget, genom Texas Östberg. Valbo J20 tog ledningen på nytt efter 16.59, målskytt var Tim Schilling. Före pausen kunde dock Borlänge kvittera, genom Filip Eriksson.

Valbo J20 spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 5–6.

17.47 in i tredje perioden fick Hannes Tupakka utdelning återigen på pass av Noel Öberg och Tim Schilling och ökade ledningen.

Borlänge reducerade till 6–7 med 1.02 kvar att spela genom Melvin Lantz med assist av Vidar Källberg och Texas Östberg. Mer än så blev det dock inte för Borlänge.

Benjamin Wettervik gjorde två mål för Valbo J20 och ett assist, Noel Öberg hade tre assists och Tim Schilling stod för tre poäng, varav ett mål. Texas Östberg gjorde ett mål och totalt tre poäng för Borlänge.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 10 januari. Då möter Borlänge Hudiksvall i Borlänge Ishall 12.00. Valbo J20 tar sig an Strömsbro hemma 15.30.

Borlänge–Valbo J20 6–7 (3–3, 2–3, 1–1)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (1.24) Benjamin Wettervik, 0–2 (2.45) Hannes Tupakka (Tim Schilling, Noel Öberg), 1–2 (12.50) Leo Åström (Melvin Lantz), 2–2 (13.11) Texas Östberg (Vidar Källberg, Niilo Lylander), 2–3 (16.59) Tim Schilling (Noel Öberg), 3–3 (18.56) Filip Eriksson (Helmer Almetun-Lantz, Texas Östberg).

Andra perioden: 4–3 (30.10) Jacob Gladh Pettersson, 4–4 (30.36) Hebbe Englund (Carl Öhman, Loke Berg), 5–4 (30.59) Albin Daniels (Leo Åström, Adam Bjurell), 5–5 (31.56) Emil Hedin (Benjamin Wettervik, Carl Öhman), 5–6 (35.26) Benjamin Wettervik (Emil Hedin, Elias Malmberg).

Tredje perioden: 5–7 (57.47) Hannes Tupakka (Noel Öberg, Tim Schilling), 6–7 (58.58) Melvin Lantz (Vidar Källberg, Texas Östberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-1-2

Valbo J20: 3-0-2

Nästa match:

Borlänge: Hudiksvalls HC, hemma, 10 januari 12.00

Valbo J20: Strömsbro IF, hemma, 10 januari 15.30