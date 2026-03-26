Valbo J20 segrade mot Falu J20

Valbo J20 vann med 4–1 mot Falu J20

Valbo J20 vann i U20-kvalserien regional väst herr med 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) borta mot Falu J20.

Valbo J20 vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Falu J20.

Elias Östlin gav Valbo J20 ledningen efter 6.45 efter pass från Elias Malmberg och Carl Öhman. Efter 7.52 gjorde laget 0–2 när Emil Hedin slog till på passning från Max Hiltunen och Felix Åkerson.

Efter 11.44 i andra perioden slog Edvin Granberg till på pass av Anton Sundberg och reducerade åt Falu J20. Valbo J20:s Elias Malmberg gjorde 1–3 efter 12.07 framspelad av Mateus Jonsson och Elias Östlin.

15.38 in i tredje perioden fick Emil Hedin utdelning återigen och ökade ledningen. Målet var Emil Hedins femte i U20-kvalserien regional väst herr.

Falu J20 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Valbo J20 har nio poäng.

Lagen möts igen lördag 28 mars 16.00.

Falu J20–Valbo J20 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 0–1 (6.45) Elias Östlin (Elias Malmberg, Carl Öhman), 0–2 (7.52) Emil Hedin (Max Hiltunen, Felix Åkerson).

Andra perioden: 1–2 (31.44) Edvin Granberg (Anton Sundberg), 1–3 (32.07) Elias Malmberg (Mateus Jonsson, Elias Östlin).

Tredje perioden: 1–4 (55.38) Emil Hedin.

Ställning i serien: Falu J20–Valbo J20 0–3

Nästa match:

Falu J20: Valbo HC, borta, 28 mars 16.00

Valbo J20: Falu IF, hemma, 28 mars 16.00