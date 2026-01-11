Valbo J18 vann mot Borlänge

Valbo J18 segrade – 6–3 mot Borlänge

Nils Abrahamsson matchvinnare för Valbo J18

Andra raka segern för Valbo J18

Valbo J18 vann mötet i U18 regional väst fortsättning vår herr på hemmaplan mot Borlänge, med 6–3 (2–1, 1–1, 3–1).

Valbo J18–Borlänge – mål för mål

Borlänge tog ledningen i första perioden genom Nils Larsson.

Lukas Albertsson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Valbo J18 med två raka mål.

Efter 7.38 i andra perioden slog Max Olsson till framspelad av Joakim Lindberg och Mateus Jonsson och gjorde 3–1. Borlänges Anton Persson gjorde 3–2 efter 10.04 på pass av Fabian Englund Lövgren och Noah Olérs.

Borlänge kvitterade också till 3–3 genom Nils Larsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Valbo J18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 6–3. Valbo J18 tog därmed en klar seger.

Max Olsson gjorde två mål för Valbo J18 och spelade dessutom fram till ett mål och Joakim Lindberg stod för ett mål och två assists.

Valbo J18 tog hem lagens senaste möte med 2–1 i NickBack Arena.

Det här var fjärde mötet mellan Valbo J18 och Borlänge den här säsongen. Valbo HC har tagit två segrar före den här matchen. Borlänge HF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 15 januari spelar Valbo J18 borta mot Strömsbro 19.40 och Borlänge mot Kils AIK J18 hemma 19.00 i Borlänge Ishall.

Valbo J18–Borlänge 6–3 (2–1, 1–1, 3–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (8.59) Nils Larsson (Adrians Klavins), 1–1 (10.21) Lukas Albertsson (Albin Andersson), 2–1 (18.20) Lukas Albertsson (Benjamin Skogsberg Olsson, Kasper Grahn).

Andra perioden: 3–1 (27.38) Max Olsson (Joakim Lindberg, Mateus Jonsson), 3–2 (30.04) Anton Persson (Fabian Englund Lövgren, Noah Olérs).

Tredje perioden: 3–3 (40.32) Nils Larsson (Filip Eriksson), 4–3 (41.01) Nils Abrahamsson (Felix Pettersson, Neo Rask), 5–3 (42.48) Max Olsson (Mateus Jonsson, Joakim Lindberg), 6–3 (54.18) Joakim Lindberg (Max Olsson).

Nästa match:

Valbo J18: Strömsbro IF, borta, 15 januari 19.40

Borlänge: Kils AIK, hemma, 15 januari 19.00