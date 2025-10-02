Valbo J18 vann med 3–1 mot Borlänge

Seger för Valbo J18 med 3–1 mot Borlänge

Lukas Albertsson avgjorde för Valbo J18

Sjätte förlusten i följd för Borlänge

Hemmalaget Valbo J18 segrade i NickBack Arena mot Borlänge i U18 regional väst herr. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade matchen på torsdagen.

Brynäs nästa för Valbo J18

Den första perioden slutade mållös. Max Olsson gjorde 1–0 till Valbo J18 6.11 in i andra perioden framspelad av Douglas Jönsson och Joakim Lindberg. Nils Björklund Östning kvitterade för Borlänge efter 3.15 in i tredje perioden assisterad av Tomas Strazovec och Melvin Lantz.

5.17 in i tredje perioden slog Lukas Albertsson till framspelad av Joakim Lindberg och Felix Pettersson och gav laget ledningen.

Efter 9.58 slog Joakim Lindberg till på pass av Vigge Öhlander och ökade ledningen för Valbo J18. 3–1-målet blev matchens sista.

Joakim Lindberg gjorde ett mål för Valbo J18 och spelade dessutom fram till två mål.

Valbo J18 har tre segrar och två förluster och 14–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har fem förluster och 9–26 i målskillnad.

Det här betyder att Valbo J18 ligger på sjunde plats i tabellen och Borlänge är på tolfte och sista plats.

I nästa match, söndag 5 oktober möter Valbo J18 Brynäs borta i Monitor ERP Arena 13.00 medan Borlänge spelar borta mot Leksand 12.00.

Valbo J18–Borlänge 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

U18 regional väst herr, NickBack Arena

Andra perioden: 1–0 (26.11) Max Olsson (Douglas Jönsson, Joakim Lindberg).

Tredje perioden: 1–1 (43.15) Nils Björklund Östning (Tomas Strazovec, Melvin Lantz), 2–1 (45.17) Lukas Albertsson (Joakim Lindberg, Felix Pettersson), 3–1 (49.58) Joakim Lindberg (Vigge Öhlander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 3-0-2

Borlänge: 0-1-4

Nästa match:

Valbo J18: Brynäs IF, borta, 5 oktober

Borlänge: Leksands IF, borta, 5 oktober