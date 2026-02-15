Valbo J18 segrade mot Borlänge i U18 regional väst fortsättning vår herr

Seger för Valbo J18 med 7–4 mot Borlänge

Valbo J18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Joakim Lindberg matchvinnare för Valbo J18

Valbo J18 segrade mot Borlänge på bortaplan i Borlänge Ishall i U18 regional väst fortsättning vår herr. 4–7 (0–2, 3–2, 1–3) slutade matchen på söndagen.

Segern var Valbo J18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Borlänge–Valbo J18 – mål för mål

Valbo J18 tog ledningen efter elva minuter genom Joakim Lindberg på passning från Mateus Jonsson och Felix Pettersson. Efter 14.21 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Milo Mcguinness hittade rätt assisterad av Mateus Jonsson och Nils Keddyson.

I andra perioden var det i stället Borlänge som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Valbo J18 vann också tredje perioden 1–3 och ställningen efter tre perioder var 4–7.

Mateus Jonsson gjorde ett mål för Valbo J18 och fyra assist, Milo Mcguinness stod för tre poäng, varav två mål och Joakim Lindberg gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Torsdag 19 februari spelar Borlänge borta mot Kils AIK J18 19.00 och Valbo J18 mot Strömsbro hemma 19.40 i NickBack Arena.

Borlänge–Valbo J18 4–7 (0–2, 3–2, 1–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (11.38) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson, Felix Pettersson), 0–2 (14.21) Milo Mcguinness (Mateus Jonsson, Nils Keddyson).

Andra perioden: 1–2 (25.13) Nils Larsson, 2–2 (28.09) Fabian Englund Lövgren (Anton Gillström, Noah Olérs), 3–2 (29.44) Nils Björklund Östning (Arvid Bäck, Melvin Lantz), 3–3 (35.46) Max Olsson, 3–4 (39.21) Benjamin Skogsberg Olsson (Lukas Albertsson, Milo Mcguinness).

Tredje perioden: 4–4 (45.10) Oskar Jonsson (Erik Lundgren, Leo Höglund), 4–5 (45.54) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson, Max Olsson), 4–6 (54.36) Milo Mcguinness (Mateus Jonsson, Joakim Lindberg), 4–7 (56.35) Mateus Jonsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-1-2

Valbo J18: 4-0-1

Nästa match:

Borlänge: Kils AIK, borta, 19 februari 19.00

Valbo J18: Strömsbro IF, hemma, 19 februari 19.40