Valbo HC 2:s starka svit mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne fortsätter

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne har varit lite av ett favoritmotstånd för Valbo HC 2. På onsdagen tog Valbo HC 2 ännu en seger hemma mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne. Matchen i U18 division 1 västra A vår slutade hela 13–2 (6–1, 5–1, 2–0). Det var Valbo HC 2:s fjärde raka seger mot just Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne.

Valbo HC 2 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 34 sekunder genom Sixten Kjellin och gick upp till 2–0. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Valbo HC 2 dock ryckt åt sig ledningen med 6–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 11–2.

10.34 in i tredje perioden satte Liam Hård pucken framspelad av Adam Ögren och Vincent Åhrman och ökade ledningen. Efter 13.31 slog Kasper Grahn till återigen på pass av Sixten Kjellin och Oskar Sundström och ökade ledningen för Valbo HC 2. 13–2-målet blev matchens sista.

Valbo HC 2:s Vincent Åhrman hade fyra assists, Sixten Kjellin gjorde tre mål och ett målgivande pass, Oskar Sundström stod för ett mål och tre assists, Lucas Grundstedt gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Albin Radeskog gjorde ett mål och två målgivande passningar och Liam Hård gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Valbo HC 2 har tre segrar och två förluster och 26–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne har fem förluster och 15–51 i målskillnad.

Valbo HC 2 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Valbo HC:2 vunnit.

Valbo HC 2–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 13–2 (6–1, 5–1, 2–0)

U18 division 1 västra A vår, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (0.34) Sixten Kjellin (Ture Forsberg, Lucas Grundstedt), 2–0 (5.04) Sixten Kjellin (Liam Hård, Oskar Sundström), 2–1 (7.33) Lucas Stenberg (Noah Dahlström, Gustav Bylin), 3–1 (9.09) Sixten Kjellin (Albin Radeskog), 4–1 (13.41) Noa Göterfors (Oskar Sundström), 5–1 (14.39) Kasper Grahn (Joel Thyr), 6–1 (19.55) Oskar Sundström (Liam Hård, Adam Ögren).

Andra perioden: 7–1 (22.52) Lucas Grundstedt (Vincent Åhrman), 8–1 (28.54) Alex Rosell (Theodor Lång), 9–1 (30.13) Lucas Grundstedt (Albin Radeskog, Vincent Åhrman), 10–1 (35.00) Alex Rosell (Vincent Åhrman), 11–1 (35.20) Albin Radeskog (Noa Göterfors), 11–2 (36.00) Alvar Myrgren (Noah Dahlström, Alexander Sundberg).

Tredje perioden: 12–2 (50.34) Liam Hård (Adam Ögren, Vincent Åhrman), 13–2 (53.31) Kasper Grahn (Sixten Kjellin, Oskar Sundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 3-0-2

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Strömsbro IF 2, borta, 13 mars 19.40