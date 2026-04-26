TV: Här blir tidigare HV-talangen stor slutspelshjälte

Oscar Fisker Mølgaard visar vägen för Coachella i AHL-slutspelet. Inatt avgjorde den tidigare HV-talangen med dubbla fullträffar.

Ni har väl inte glömt bort Oscar Fisker Mølgaard? Det har åtminstone inte Bakersfield Condors.

AHL-laget hade inatt chansen att avgöra sin 16-del mot Coachella Valley Firebirds, men fick istället se hur den tidigare HV71-talangen nätade två gånger om för att utjämna till 1–1. Det andra, ett snabbt avlossat skott, via stolpen, avgjorde dessutom slutspelsmötet till 5–4.

Målet kom med dryga tre minuter kvar att spela och håller säsongen vid liv för Seattle Krakens farmarlag. Fisker Mølgaard har tidigare under säsongen varit en nyckelspelare nere i AHL, med tio mål och 24 assist. Utöver detta har det även blivit 13 framträdanden i NHL. Där väntar den 21-årige forwarden fortfarande på sitt första mål.

Fisker Mølgaard kom till HV71 som junior 2021, och etablerade sig sedan i NHL. 2024/25-säsongen avslutades i Nordamerika, och sedan blev dansken kvar. Sedan dess har han även stått för framgångsrika turneringar med landslaget, både i form av VM och OS.

Seattle Kraken valde forwarden i andra rundan av NHL-draften 2023.

