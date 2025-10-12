Utah vann efter förlängning mot Nashville

Seger för Utah med 3–2 efter förlängning

Dylan Guenther matchvinnare för Utah

Nashville nu tredje, Utah på sjätte plats

Matchen i NHL mellan hemmalaget Nashville och gästande Utah var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Utah spikade segerresultatet, 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0). Dylan Guenther spelade en avgörande roll för Utah med det vinnande målet i förlängningen.

Det var första segern för Utah, efter 1–2-förlust mot Colorado i premiären.

Chicago nästa för Utah

Första perioden var jämn. Utah inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Logan Cooley efter 2.21, men Nashville kvitterade genom Filip Forsberg efter 7.23. Nashville gjorde också 2–1 efter 13.15 i andra perioden när Erik Haula hittade rätt framspelad av Luke Evangelista och Jonathan Marchessault. 11.38 in i tredje perioden nätade Utahs Jack McBain på pass av Nick Schmaltz och Sean Durzi och kvitterade. Stor matchhjälte för Utah 2.56 in i förlängningen blev Dylan Guenther med det avgörande förlängningsmålet.

I nästa omgång har Nashville Ottawa borta i Canadian Tire Centre, måndag 13 oktober 19.00. Utah spelar borta mot Chicago tisdag 14 oktober 02.30.

Nashville–Utah 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (2.21) Logan Cooley (Dylan Guenther, JJ Peterka), 1–1 (7.23) Filip Forsberg (Brady Martin).

Andra perioden: 2–1 (33.15) Erik Haula (Luke Evangelista, Jonathan Marchessault).

Tredje perioden: 2–2 (51.38) Jack McBain (Nick Schmaltz, Sean Durzi).

Förlängning: 2–3 (62.56) Dylan Guenther.

Nästa match:

Nashville: Ottawa Senators, borta, 13 oktober

Utah: Chicago Blackhawks, borta, 14 oktober