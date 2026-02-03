Utah Mammoths starka svit mot Vancouver fortsätter

Utah Mammoth vann med 6–2 mot Vancouver

Utah Mammoths Nick Schmaltz tremålsskytt

Michail Sergatjov avgjorde för Utah Mammoth

Vancouver har varit lite av ett favoritmotstånd för Utah Mammoth. På tisdagen tog Utah Mammoth ännu en seger hemma mot Vancouver. Matchen i NHL slutade 6–2 (2–1, 3–1, 1–0). Det var Utah Mammoths femte raka seger mot just Vancouver.

Utah Mammoth tog ledningen i början av första perioden genom Nick Schmaltz.

Vancouver kvitterade till 1–1 genom Liam Öhgren efter 7.04.

Utah Mammoth tog ledningen på nytt genom Nick Schmaltz som gjorde sitt andra mål efter 7.37 i matchen.

Utah Mammoth stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 7.20.

Vancouver reducerade dock på nytt till 5–2 genom Teddy Blugers med 1.11 kvar att spela av perioden.

12.22 in i tredje perioden satte Nick Schmaltz pucken på nytt framspelad av Clayton Keller och Lawson Crouse och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Utah Mammoths Nick Schmaltz stod för tre mål och två assists och John Marino gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att Utah Mammoth ligger kvar på fjärde plats i Central division och Vancouver sist, på åttonde plats i Pacific division.

Lagens första möte för säsongen vann Utah med 4–1.

Torsdag 5 februari spelar Utah Mammoth hemma mot Detroit 03.00 och Vancouver mot Vegas borta 04.00 i T-Mobile Arena.

Utah Mammoth–Vancouver 6–2 (2–1, 3–1, 1–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (3.34) Nick Schmaltz (John Marino, Barrett Hayton), 1–1 (7.04) Liam Öhgren (Conor Garland, Teddy Blugers), 2–1 (7.37) Nick Schmaltz (Sean Durzi).

Andra perioden: 3–1 (28.45) Michail Sergatjov (Nick Schmaltz, Dylan Guenther), 4–1 (32.16) John Marino (Clayton Keller, Nick Schmaltz), 5–1 (36.05) John-Jason Peterka (Kailer Yamamoto, John Marino), 5–2 (38.49) Teddy Blugers (Conor Garland, Marcus Pettersson).

Tredje perioden: 6–2 (52.22) Nick Schmaltz (Clayton Keller, Lawson Crouse).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

Vancouver: 1-1-3

Nästa match:

Utah Mammoth: Detroit Red Wings, hemma, 5 februari 03.00

Vancouver: Vegas Golden Knights, borta, 5 februari 04.00