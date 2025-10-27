Utah Mammoth upp i topp efter seger mot Winnipeg

Utah Mammoth segrade – 3–2 mot Winnipeg

Utah Mammoths åttonde seger på de senaste nio matcherna

Dylan Guenther avgjorde för Utah Mammoth

Utah Mammoth är nu serieledare i NHL efter seger, 2–3 (0–0, 2–2, 0–1), borta mot Winnipeg. Utah Mammoth leder serien två poäng före Colorado. Winnipeg ligger på tredje plats i tabellen.

Därmed har Utah Mammoth vunnit sju matcher i rad i NHL.

I en tidigare match under dagen vann Utah Mammoth på bortaplan mot Minnesota med 6–2.

Edmonton nästa för Utah Mammoth

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Winnipeg gjorde 1–0 genom Dylan Demelo efter 45 sekunder i andra perioden.

Michail Sergatjov och Michael Carcone såg till att Utah Mammoth vände till ledning med 1–2.

Winnipeg kvitterade till 2–2 genom Mark Scheifele. 14.24 in i tredje perioden nätade Utah Mammoths Dylan Guenther och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Winnipegs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Utah Mammoths fjärde uddamålsseger.

Winnipeg tar sig an Minnesota i nästa match borta onsdag 29 oktober 01.00. Utah Mammoth möter samma dag 02.30 Edmonton borta.

Winnipeg–Utah Mammoth 2–3 (0–0, 2–2, 0–1)

NHL, Bell MTS Place

Andra perioden: 1–0 (20.45) Dylan Demelo (Josh Morrissey, Kyle Connor), 1–1 (30.03) Michail Sergatjov (Nick Schmaltz), 1–2 (31.07) Michael Carcone (Kailer Yamamoto), 2–2 (35.09) Mark Scheifele.

Tredje perioden: 2–3 (54.24) Dylan Guenther.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-0-2

Utah Mammoth: 5-0-0

Nästa match:

Winnipeg: Minnesota Wild, borta, 29 oktober

Utah Mammoth: Edmonton Oilers, borta, 29 oktober