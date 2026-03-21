Utah Mammoth vann stort senast – nu tog Anaheim Ducks revansch

Anaheim Ducks segrade – 4–1 mot Utah Mammoth

När Anaheim Ducks och Utah Mammoth senast gjorde upp var Utah Mammoth klart bättre och vann med hela 7–0. På lördagen tog Anaheim Ducks revansch genom att vinna med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) på bortaplan i NHL.

Utah Mammoth började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.48 slog Dylan Guenther till efter förarbete från Sean Durzi och John-Jason Peterka. 1–1 kom efter 13.37 när Ryan Poehling hittade rätt på passning från Alex Killorn och Pavel Mintjukov.

Anaheim Ducks gjorde också 1–2 efter 9.09 i andra perioden när Alex Killorn fick träff på pass av Beckett Sennecke.

Laget ökade ledningen till 1–3 med 1.36 kvar att spela genom Cutter Gauthier efter pass från Jeffrey Truchon-Viel och John Carlson. Mikael Granlund stod för målet när Anaheim Ducks punkterade matchen med ett 1–4-mål med 55 sekunder kvar att spela framspelad av Ryan Poehling och Alex Killorn.

Anaheim Ducks Alex Killorn stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Måndag 23 mars möter Utah Mammoth Los Angeles hemma 02.00 och Anaheim Ducks möter Buffalo hemma 01.00.

Utah Mammoth–Anaheim Ducks 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (1.48) Dylan Guenther (Sean Durzi, John-Jason Peterka), 1–1 (13.37) Ryan Poehling (Alex Killorn, Pavel Mintjukov).

Andra perioden: 1–2 (29.09) Alex Killorn (Beckett Sennecke).

Tredje perioden: 1–3 (58.24) Cutter Gauthier (Jeffrey Truchon-Viel, John Carlson), 1–4 (59.05) Mikael Granlund (Ryan Poehling, Alex Killorn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-1-2

Anaheim Ducks: 2-1-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Los Angeles Kings, hemma, 23 mars 02.00

Anaheim Ducks: Buffalo Sabres, hemma, 23 mars 01.00