Utah Mammoth tog ny seger mot favoritmotståndet
- Utah Mammoth-seger med 4–1 mot Vancouver
- Nick Schmaltz avgjorde för Utah Mammoth
- Andra raka segern för Utah Mammoth
Utah Mammoth har haft det lätt mot Vancouver i NHL. Och på lördagen vann Utah Mammoth på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) borta i Rogers Arena. Det var Utah Mammoths fjärde raka seger mot Vancouver.
Resultatet innebär att Vancouver nu har fyra förluster i rad.
Calgary nästa för Utah Mammoth
Michail Sergatjov gjorde 1–0 till gästerna Utah Mammoth efter 17 minuter på pass av Clayton Keller och Dylan Guenther.
Efter 14.05 i andra perioden nätade Nick Schmaltz framspelad av Michail Sergatjov och JJ Peterka och gjorde 0–2.
4.16 in i tredje perioden fick Arshdeep Bains utdelning på pass av Aatu Räty och Jonathan Lekkerimäki och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Vancouver.
17.52 in i perioden slog Kevin Stenlund till framspelad av Kailer Yamamoto och Jack McBain och ökade ledningen.
John Marino stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 36 sekunder kvar att spela på passning från Kevin Stenlund.
Vancouver har en vinst och fyra förluster och 10–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 17–12 i målskillnad.
Söndag 7 december spelar Vancouver hemma mot Minnesota 04.00 och Utah Mammoth mot Calgary borta 01.00 i Scotiabank Saddledome.
Vancouver–Utah Mammoth 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)
NHL, Rogers Arena
Första perioden: (Clayton Keller, Dylan Guenther).
Andra perioden: 0–2 (34.05) Nick Schmaltz (Michail Sergatjov, JJ Peterka).
Tredje perioden: 1–2 (44.16) Arshdeep Bains (Aatu Räty, Jonathan Lekkerimäki), 1–3 (57.52) Kevin Stenlund (Kailer Yamamoto, Jack McBain), 1–4 (59.24) John Marino (Kevin Stenlund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vancouver: 1-1-3
Utah Mammoth: 2-0-3
Nästa match:
Vancouver: Minnesota Wild, hemma, 7 december
Utah Mammoth: Calgary Flames, borta, 7 december
