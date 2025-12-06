Utah Mammoth tog ny seger mot favoritmotståndet

Utah Mammoth-seger med 4–1 mot Vancouver

Nick Schmaltz avgjorde för Utah Mammoth

Andra raka segern för Utah Mammoth

Utah Mammoth har haft det lätt mot Vancouver i NHL. Och på lördagen vann Utah Mammoth på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) borta i Rogers Arena. Det var Utah Mammoths fjärde raka seger mot Vancouver.

Resultatet innebär att Vancouver nu har fyra förluster i rad.

Calgary nästa för Utah Mammoth

Michail Sergatjov gjorde 1–0 till gästerna Utah Mammoth efter 17 minuter på pass av Clayton Keller och Dylan Guenther.

Efter 14.05 i andra perioden nätade Nick Schmaltz framspelad av Michail Sergatjov och JJ Peterka och gjorde 0–2.

4.16 in i tredje perioden fick Arshdeep Bains utdelning på pass av Aatu Räty och Jonathan Lekkerimäki och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Vancouver.

17.52 in i perioden slog Kevin Stenlund till framspelad av Kailer Yamamoto och Jack McBain och ökade ledningen.

John Marino stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 36 sekunder kvar att spela på passning från Kevin Stenlund.

Vancouver har en vinst och fyra förluster och 10–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 17–12 i målskillnad.

Söndag 7 december spelar Vancouver hemma mot Minnesota 04.00 och Utah Mammoth mot Calgary borta 01.00 i Scotiabank Saddledome.

Vancouver–Utah Mammoth 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: (Clayton Keller, Dylan Guenther).

Andra perioden: 0–2 (34.05) Nick Schmaltz (Michail Sergatjov, JJ Peterka).

Tredje perioden: 1–2 (44.16) Arshdeep Bains (Aatu Räty, Jonathan Lekkerimäki), 1–3 (57.52) Kevin Stenlund (Kailer Yamamoto, Jack McBain), 1–4 (59.24) John Marino (Kevin Stenlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

Vancouver: Minnesota Wild, hemma, 7 december

Utah Mammoth: Calgary Flames, borta, 7 december