Utah Mammoth tog ny seger mot favoritmotståndet

Utah Mammoth-seger med 7–4 mot Vancouver

Utah Mammoth fortsätter att vinna mot Vancouver i NHL. På söndagen segrade Utah Mammoth på nytt – den här gången med 7–4 (2–1, 2–1, 3–2) borta i Rogers Arena. Det var Utah Mammoths sjätte raka seger mot Vancouver.

Det var bortaseger nummer fem i rad för Utah Mammoth.

Utah Mammoth dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Vancouver reducerade till 3–4 redan efter efter 20 sekunder i tredje perioden genom Jake DeBrusk på passning från Filip Hronek. 1.32 in i tredje perioden nätade Utah Mammoths Lawson Crouse på pass av Clayton Keller och ökade ledningen. 4.40 in i perioden fick Marco Rossi utdelning framspelad av Filip Hronek och Brock Boeser och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Vancouver. Efter 11.45 nätade Liam O’Brien framspelad av Brandon Tanev och Nate Schmidt och ökade ledningen för Utah Mammoth. Laget punkterade matchen med ett 4–7-mål med 53 sekunder kvar att spela återigen genom Clayton Keller framspelad av Nick Schmaltz och Ian Cole. 4–7-målet blev matchens sista.

Utah Mammoths Clayton Keller stod för fyra poäng, varav tre mål.

Vancouver har en vinst och fyra förluster och 19–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har tre vinster och två förluster och 25–20 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Utah Mammoth vunnit.

Onsdag 8 april spelar Vancouver hemma mot Vegas 04.00 och Utah Mammoth mot Edmonton hemma 03.30 i Delta Center.

Vancouver–Utah Mammoth 4–7 (1–2, 1–2, 2–3)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (2.28) Linus Karlsson (Pierre-Olivier Joseph, Liam Öhgren), 1–1 (13.34) Kailer Yamamoto (Logan Cooley), 1–2 (18.30) Clayton Keller (Lawson Crouse, Nick DeSimone).

Andra perioden: 2–2 (22.05) Linus Karlsson (Vittorio Mancini, Teddy Blueger), 2–3 (27.04) Clayton Keller (Dylan Guenther, Michail Sergatjov), 2–4 (31.55) Dylan Guenther (John Marino, Logan Cooley).

Tredje perioden: 3–4 (40.20) Jake DeBrusk (Filip Hronek), 3–5 (41.32) Lawson Crouse (Clayton Keller), 4–5 (44.40) Marco Rossi (Filip Hronek, Brock Boeser), 4–6 (51.45) Liam O’Brien (Brandon Tanev, Nate Schmidt), 4–7 (59.07) Clayton Keller (Nick Schmaltz, Ian Cole).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

Utah Mammoth: 3-0-2

