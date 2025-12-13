Utah Mammoth tog hem segern mot Seattle på hemmaplan

Utah Mammoth segrade – 5–3 mot Seattle

JJ Peterka matchvinnare för Utah Mammoth

Tre raka mål av Utah Mammoth

Det blev Utah Mammoth som vann på hemmaplan mot Seattle i NHL. 5–3 (0–0, 2–1, 3–2) slutade matchen på lördagen.

Pittsburgh nästa för Utah Mammoth

Den första perioden slutade mållös.

Seattle gjorde 0–1 genom Mason Marchment efter 3.35 i andra perioden.

Kailer Yamamoto och Nick Schmaltz låg sen bakom vändningen till 2–1 för Utah Mammoth.

Utah Mammoth hade övertaget även i tredje perioden som laget vann och matchen med 5–3.

Nick Schmaltz gjorde ett mål för Utah Mammoth och två målgivande passningar.

I nästa omgång har Utah Mammoth Pittsburgh borta i PPG Paints Arena, söndag 14 december 21.00. Seattle spelar hemma mot Buffalo måndag 15 december 02.00.

Utah Mammoth–Seattle 5–3 (0–0, 2–1, 3–2)

NHL, Vivint Arena

Andra perioden: 0–1 (23.35) Mason Marchment (Frederick Gaudreau), 1–1 (28.11) Nick Schmaltz, 2–1 (33.24) Kailer Yamamoto (Liam O’Brien).

Tredje perioden: 2–2 (47.48) Mason Marchment (Ryan Lindgren, Brandon Montour), 3–2 (52.49) Dylan Guenther (Nick Schmaltz, Michail Sergatjov), 4–2 (57.49) JJ Peterka (Kevin Stenlund), 5–2 (58.58) Lawson Crouse (Nick Schmaltz, Kevin Stenlund), 5–3 (59.17) Ben Meyers.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

Seattle: 1-0-4

Nästa match:

Utah Mammoth: Pittsburgh Penguins, borta, 14 december 21.00

Seattle: Buffalo Sabres, hemma, 15 december 02.00